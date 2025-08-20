傅聰籲加強預防和解決衝突　消除衝突中性暴力 (09:51)

傅聰說，打擊衝突中性暴力議程的最終目標，不僅是讓衝突中沒有性暴力，而是讓世界沒有戰爭。要實現和平，必須遵守聯合國憲章宗旨和原則，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持和平解決爭端，推進熱點問題政治解決。國際社會必須採取行動，推動停火止戰，震懾暴力犯罪，從根本上避免對婦女和女童的傷害。

傅聰強調，當事國在預防和打擊衝突中性暴力、保護婦女兒童方面負有首要責任。國際社會應當在尊重當事國主權和主導權的基礎上，支持其加強安全和司法能力建設，將施暴者繩之以法，為受害者伸張正義。衝突中性暴力往往反映了性別不平等、發展不充分等深層次矛盾。國際社會應致力於消除性別歧視和區別對待，緩解婦女面臨的生計困難和發展鴻溝，推動全面釋放婦女潛能，讓她們更深入地參與和平進程、更廣泛地參與經濟社會活動、更充分地享有發展成果。

傅聰表示，作為第四次世界婦女大會東道國，中國始終是全球婦女事業的積極倡導者和堅定行動派。中方將於今年再次召開全球婦女峰會，共商全球婦女事業發展大計。中方願同國際社會一道，推動構建一個持久和平、普遍安全的世界，為早日消除衝突中性暴力、促進婦女事業發展作出更大貢獻。（新華社）