即時兩岸

中印邊界問題特別代表會晤達10共識  設立劃界專家小組  三段邊境均設將軍級會談機制 (00:48)

中印邊界問題特別代表第24次會晤在印度新德里舉行，雙方達成10點共識如下：

一、雙方積極評價兩國領導人喀山會晤以來在落實領導人重要共識方面取得的進展，認為自第23次特代會晤以來中印邊境地區一直保持和平安寧。

二、雙方重申維護邊境地區和平安寧的重要性，強調通過友好協商妥處有關問題，以促進中印關係整體發展。

三、雙方同意從兩國關係大局的政治角度出發，按照2005年兩國簽署的政治指導原則協定，尋求公平合理和雙方均能接受的邊界問題解決框架。

四、雙方同意在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判。

五、雙方同意在中印邊境事務磋商和協調工作機制框架下設立工作小組，推進邊境有效管控，維護邊境地區的和平與安寧。

六、除邊境西段既有的將軍級會談外，在邊境東段和中段設立將軍級會談機制，並盡快舉行新一輪西段將軍級會談。

七、雙方同意發揮外交軍事渠道的邊境管控機制作用，先就有關原則、方式達成一致，推動降溫緩局和管控進程。

八、雙方就跨境河流合作交換意見，同意發揮兩國跨境河流專家級機制作用，就續簽相關跨境河流報汛諒解備忘錄保持溝通。中方同意基於人道主義原則，同印方分享相關河流的應急水文信息。

九、雙方同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。

十、雙方同意2026年在中國舉行第25次特代會晤（中印邊界問題特別代表會晤）。（中國外交部）

