即時兩岸

中印外長會談達10項成果 盡早恢復直航 便利簽證、投資流動 (00:01)

中國外長王毅8月18日在新德里同印度外長蘇傑生舉行會談，雙方達成以下共識和成果：

一、雙方強調，兩國領導人的戰略引領對中印關系發展發揮着不可替代的重要作用。雙方認為，一個穩定、合作、前瞻性的中印關係有助於充分釋放雙方發展潛力，符合雙方共同利益。雙方進一步認為，要認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動中印關係持續健康穩定發展。

二、中方歡迎印度總理莫迪出席即將舉行的上海合作組織天津峰會。印方重申全力支持中方擔任上合組織輪值主席國工作，期待上合組織天津峰會圓滿成功，取得豐碩成果。

三、雙方同意相互支持辦好主場外交活動。中方支持印方主辦2026年金磚國家領導人會晤。印方支持中方主辦2027年金磚國家領導人會晤。

四、雙方同意探討重啟各類政府間雙邊對話交流機制，加強合作並照顧彼此關切，妥善管控分歧。雙方同意2026年在印度舉行中印高級別人文交流機制第三次會議。

五、雙方同意繼續相互支持，辦好2025年中印建交75周年系列紀念活動。

六、雙方同意盡早恢復中國內地和印度直航航班，同時修訂兩國民航運輸協定。雙方同意為兩國從事旅遊、商務、媒體等活動的人員雙向來往提供簽證便利。

七、雙方同意2026年繼續開展印度香客赴中國西藏自治區神山聖湖朝聖並擴大規模。

八、雙方同意採取具體措施為兩國經貿投資流動提供便利。

九、雙方同意通過友好協商，共同維護邊境地區和平安寧。

十、雙方同意弘揚多邊主義，加強在重大國際地區問題上的溝通，維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，推動世界多極化，捍衛發展中國家利益。（中國外交部網站）

