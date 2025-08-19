明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

全紅嬋孫穎莎王楚欽網上賣土雞蛋？原來是AI聲音複製 (14:18)

「大家好，我是你們的嬋寶，今天有事請大家幫忙。嬋妹就想着幫助媽媽，讓家裏的生活過得更好一點，同時把老家的土雞蛋分享給粉絲們嚐嚐……」在內地視頻平台上，「奧運冠軍全紅嬋」近日在視像短片中這樣說。

除全紅嬋外，奧運乒乓冠軍孫穎莎和王楚欽也出現在帶貨土雞蛋的直播上，引起各界關注。央視8月18日報道，這些體育明星都遭遇了同樣的仿冒。

互聯網上，奧運冠軍的聲音突然開始推銷農產品，知名演員的聲音24小時不間斷在直播間與粉絲互動……這些以假亂真的AI複製聲音正成為部分自媒體博主的「流量密碼」。

抖音帳號「我是小助理吖」發布的17件作品均利用AI仿冒全紅嬋聲音帶貨土雞蛋，其中一個短片點讚量達1.1萬。網名為「小兔真可愛」的帳號中，仿冒孫穎莎和王楚欽的AI複製聲音同樣在帶貨土雞蛋。

評論區顯示，大量粉絲誤以為帶貨的是奧運冠軍本人，紛紛下單購買鏈接中的雞蛋。今年4月，全紅嬋家人曾證實全紅嬋未授權相關農產品代言。

目前兩個帳號已無法搜索。

依託成熟的語音大模型技術，僅需十幾秒就能複製任何人聲音。AI仿冒名人亂象不止帶貨，部分自媒體博主複製名人聲音後進行24小時語音直播，演員靳東是被仿冒最多的對象，背後隱藏灰色產業鏈。

網絡安全專家潘季明介紹，基於開源語音大模型，只需一段清晰語音樣本即可複製聲音，並操縱其說出任意內容。仿冒名人直播可誘騙粉絲打賞獲利，還能將新帳號快速打造成上萬粉絲量，為後續牟利鋪路。（央視新聞）

相關字詞﹕全紅嬋 孫穎莎 王楚欽 賣土雞蛋 AI聲音複製 編輯推介

上 / 下一篇新聞