全紅嬋孫穎莎王楚欽網上賣土雞蛋？原來是AI聲音複製 (14:18)

除全紅嬋外，奧運乒乓冠軍孫穎莎和王楚欽也出現在帶貨土雞蛋的直播上，引起各界關注。央視8月18日報道，這些體育明星都遭遇了同樣的仿冒。

互聯網上，奧運冠軍的聲音突然開始推銷農產品，知名演員的聲音24小時不間斷在直播間與粉絲互動……這些以假亂真的AI複製聲音正成為部分自媒體博主的「流量密碼」。

抖音帳號「我是小助理吖」發布的17件作品均利用AI仿冒全紅嬋聲音帶貨土雞蛋，其中一個短片點讚量達1.1萬。網名為「小兔真可愛」的帳號中，仿冒孫穎莎和王楚欽的AI複製聲音同樣在帶貨土雞蛋。

評論區顯示，大量粉絲誤以為帶貨的是奧運冠軍本人，紛紛下單購買鏈接中的雞蛋。今年4月，全紅嬋家人曾證實全紅嬋未授權相關農產品代言。

目前兩個帳號已無法搜索。

依託成熟的語音大模型技術，僅需十幾秒就能複製任何人聲音。AI仿冒名人亂象不止帶貨，部分自媒體博主複製名人聲音後進行24小時語音直播，演員靳東是被仿冒最多的對象，背後隱藏灰色產業鏈。

網絡安全專家潘季明介紹，基於開源語音大模型，只需一段清晰語音樣本即可複製聲音，並操縱其說出任意內容。仿冒名人直播可誘騙粉絲打賞獲利，還能將新帳號快速打造成上萬粉絲量，為後續牟利鋪路。（央視新聞）