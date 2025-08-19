中印外長會談 冀兩國關係向前邁步 (00:11)

王毅表示，中印要落實兩國領導人共識促進各層級交流對話，維護邊境和平安寧。現時自由貿易和國際秩序面臨嚴峻挑戰，中國和印度作為總人口超過28億的發展中國家，理應為廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化，國際關係民主化作出貢獻。

王毅在會晤中表示，中方恢復了印度前往西藏岡仁波齊山和瑪旁雍錯的朝聖活動。「我們有信心排除干擾，拓展合作，進一步鞏固中印關係改善發展勢頭，在各自實現振興的同時，為彼此的成功作出貢獻，為亞洲和世界提供最需要的確定性。」

蘇傑生在 會晤開幕致詞中表示，兩國關係經歷了一段艱難時期，目前正尋求向前發展。他表示，分歧絕不能發展成為爭端，更不能發展成為競爭衝突。

蘇傑生表示，這需要雙方採取坦誠和建設性的態度。「在這一努力中，我們必須遵循『三個相互』原則——相互尊重、相互體諒和共同利益。」

他強調，討論邊境問題至關重要，中印關係能否取得積極進展，基礎在於雙方能否共同維護邊境地區的和平與安寧。他指出，兩國有必要從自2020年邊境衝突以來，在西部喜馬拉雅爭議邊境集結的軍隊中撤回兵力。

蘇傑生提到，會談將涵蓋經貿、朝聖、人文交流、河流數據共享、邊境貿易、互聯互通以及雙邊交流等議題，相信有助推動雙邊關係。

（路透社、亞洲國際新聞）