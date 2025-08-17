男子逃離電騙園 翻山越嶺半月返國 其間「挖蚯蚓、捉蜻蜓」為食 (16:51)

何×自述，前兩年，他因聽信網上高薪招聘信息而偷渡出國，先是被騙至A國的電騙園區從事違法犯罪活動，因不配合，他每天遭受毆打、被電棍點擊，威脅「割他腰子（腎臟）、賣器官」，「一直打到服為止」。其間，何×想着如何逃離電騙園區。有一天，當電騙園區的農夫車要外出買菜時，趁司機不注意，他迅速躲進農夫車內。當車駛離園區，他中途從車上跳下逃離。

由於身無分文，何×只好繼續在A國打黑工，主要在當地的餐館打工。待掙到一些錢後，他託人將他從A國送到B國的國門處。中途司機要求加錢，但他身上已沒錢，對方就將他遺棄在山上。之後，在B國的山上走了半個月，何×才走到靠近中國邊境處，最終他被邊境派出所民警查獲。

何×說，被黑車拋棄在山上時，他身上只有一點餅乾，在山上呼救也無人應答。過去半個月裏，他餓了就採摘山上的漿果吃，也靠挖蚯蚓和捕捉蜻蜓等昆蟲為食，渴了就喝些山泉水。在與中國接壤的B國山上走了半個月後，何×終於走到了與中國接壤的一座高山上。「從山頂往下看，當我看到一個白點（治安亭）時，我就順着這個方向走下來，這才被抓獲救出。」

（紅星新聞）