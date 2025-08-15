明報新聞網
即時兩岸

國台辦：賴清德喪失民族立場  歪曲二戰歷史 (21:45)

新華社報道，國台辦發言人朱鳳蓮8月15日就賴清德散播錯誤二戰史觀答記者問。朱鳳蓮表示，賴清德完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，兜售「台獨」分裂謬論，其本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

「正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是癡心妄想。正義必勝，統一必勝。」朱鳳蓮強調，台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分；希望兩岸同胞牢記歷史、緬懷先烈，堅守民族大義，維護勝利成果，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同追求祖國統一、民族復興的美好未來。

台灣領導人賴清德當天在facebook指出，二戰是歷史浩劫，少數獨裁者的霸權野心，以及以為妥協能換來和平也讓侵略者有機可乘，許多國家捲入無情戰火，因此當威權主義再次集結擴張，大家一定要牢記二戰教訓，團結一致讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

賴表示無論任何藉口或理由，沒有一個政權有權利去侵略、剝奪另一塊土地上人們的自由和幸福；而熱愛自由、珍視和平的國家更必須團結起來，以無可挑戰的決心和實力，挫折任何擴張、侵略的野心。（新華社、中央社）

相關字詞﹕國台辦 賴清德 二戰歷史 日本投降 編輯推介

