即時兩岸

點亮「智芯」  機械人運動會開幕 (01:37)

2025世界人形機器人運動會8月14日晚上在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕，280支隊伍組成的三大方陣在會旗的引領下依次入場，中德機械人戰隊随即展開足球5V5對抗賽。

這是全球首個以人形機械人為參賽主體的綜合性體育盛會，有16個國家的團隊參加，運動會成為全球科技成果展示、未來產業交流的重要窗口。

在以「智競向未來」為主題的開幕式上，機械人街舞、戲曲輪番登場，更與專業街舞團聯袂獻藝。人類舞者與機械人以流暢協作演繹「碳基與硅基的對話」；磐石機械人樂隊與靈心巧手機械人奏響國風旋律，樂聚機械人表演太極，優必選熊貓機械人與武術少年共展拳腳，「穆桂英」造型的戲曲機械人與小演員同台唱響《穆桂英掛帥》。

在服飾走秀節目《天工霓裳》，天工機械人身披牡丹芍藥紋樣服飾，松延動力機械人演繹土樓文化意像，鱗片機械人鎧甲融合羽翼紋樣與現代美學，樂聚機械人所穿服裝靈感來自於敦煌莫高窟，節目讓機械人模特成為移動的「文化科技融合展」。

在運動員進場環節，執旗手是本屆運動會年齡最小的參賽工程師于程程，她來自北京四中道元校區。三位護旗手運動員是2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松的冠亞季軍獲得者：天工ultra、松延動力N2和卓益得行者二號。

機械人代表方陣中，加速進化T1型機械人以5×5隊列展現精準協同，曾服務北京冬奧會的宇樹科技Unitree G1機械人隊伍與柔道奧運冠軍和游泳、拳擊運動員等跨界組隊亮相；國際代表方陣裏，德國HTWK Robotics、荷蘭Tech United Eindhoven等RoboCup冠軍隊伍悉數登場；另外還有學生代表方陣中。

入場儀式後，舉行了中德機械人足球5V5對抗，宇樹機械人演示快速搏擊動作和街舞，來自湖北光谷東智科技具身智能技術有限公司聯合代表隊的9台「兵馬俑」機械人與北京舞蹈學院團隊呈現同步舞蹈律動。在藍色跑道上，多台機械人開展百米競賽。3台松延動力機械人用標準的體操動作表演廣播體。

相對於人類運動會點火炬，機械人運動會在舞台中央的「智芯」裝置（鑲嵌藍色晶體精片的金屬四棱錐）被點亮，宣告賽事正式啟動。

在接下來的三天（8月15日至17日）裏，參賽機械人圍繞競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽共26個賽項展開487場比拼。（央視新聞）

