即時兩岸

登頂珠峰「倒立第一人」 湖南女登山者登頂K2峰 下撤途中遭落石擊斃 (23:42)

中國女登山者管靜日前成功登頂世界第二高峰K2峰（喬戈里峰），但在下撤途中遭遇落石，當場遇難，終年38歲。她曾於2024年順利登頂珠峰，還在峰頂倒立20秒，一戰成名。

巴基斯坦《黎明報》等媒體報道，當地時間8月11日，管靜與一支登山隊成功登頂喬戈里峰。8月12日晚下撤過程中，在一段因落石頻發而「臭名昭著」的山脊路線上，被落石擊中頭部，當場身亡。遺體搜尋工作仍在進行中。

管靜是湖南省祁東縣人，生前在美國聖何塞生活，日常工作是瑜伽教師。她去年成功登頂珠穆朗瑪峰，並在峰頂完成倒立20秒的挑戰而聞名，是自1953年人類在珠峰登頂至今，完成這項創舉的第一人。

今年4月，管靜在社交平台上透露了自己要爬喬戈里峰的消息，寫到「珠峰是人生的最高點，K2是命運的Boss戰。我不是在攀岩，我在攀命運」。而在出發前往喬戈里峰的路上，她還寫下這段話：「飛機上寫書，活着回來就是歷史書，要是掛了就變成一生回憶錄，遺書了！」沒想到一語成讖。

喬戈里峰位於中國和巴基斯坦邊界的喀喇昆侖山脈，海拔8611米，是世界第二高峰，因其陡峭的山坡、難以預測的天氣和頻繁的落石，被視為最危險的山峰之一。

據尼泊爾傳媒，這已是喬戈里峰在2025年登山季發生的第二宗死亡事故。

（封面新聞）

相關字詞﹕編輯推介 珠穆朗瑪峰 喬戈里峰 女性登山者 遇難

