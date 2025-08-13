中國外交部：持續打造更為緊密的瀾湄國家命運共同體 (15:53)

發言人表示，瀾滄江-湄公河合作是中國同柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南共商共建共享的新型區域合作機制。在六國領導人戰略引領下，中國和湄公河國家先後宣布構建雙邊命運共同體，瀾湄地區實現雙多邊命運共同體建設全覆蓋，「陸海天網」互聯互通不斷發展，跨境貿易投資與產供鏈合作持續深化，人文交流「雙向奔赴」，彼此日益親如一家。六國培育了「發展為先、平等協商、務實高效、開放包容」的瀾湄精神，合力打造休戚與共、和衷共濟的瀾湄家園。

今年瀾湄合作機制將邁入第10年。當前，瀾湄國家都處於加快發展的重要階段。面對變亂交織的國際形勢，以及單邊霸權和保護主義抬頭，瀾湄各國需要加強團結合作、促進共同發展。

發言人稱，應現任瀾湄合作共同主席國泰國提議，會議期間還將舉行中老緬泰外長非正式會晤，就地區形勢和聯合打擊跨境犯罪等共同關心的議題深入交換意見。

（央視新聞）