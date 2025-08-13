網絡熱話 | 送餐機器人企業搞出前沿科技？號稱年內推「代孕機械人」引熱議 (02:22)

事緣一家送餐機器人企業的「技術質變」故事。

廣州卡伊瓦機器人科技有限公司的創辦人、董事長兼CEO張其峰早前在接受自媒體訪談時稱，該公司的代孕機械人結合了孕育箱、人造子宮等技術，完全模擬人的懷孕，預計一年內推出、定價不超過10萬元人民幣。

張其峰對有關自媒體介紹，公司想把孕育箱放到人形機械人的肚子裏，打造一個人造子宮，人再通過「正常」的受孕行為使其懷孕，而不是簡單地進行人工授精。張其峰稱，代孕機械人跟真人懷孕是一樣的，「我們只是打造了一個懷孕的（仿生環境），它的溫度、生長環境、周邊環境，跟真的子宮完全一樣。」

張其峰還說，整個項目已經籌備兩三年時間，專門有個公司在香港，馬上準備拿到深圳來進行測試，計劃在一年之內推出樣機。

如此重大科技進展被廣泛傳開後，「卡伊瓦」卻低調起來。

廣州《羊城晚報》記者8月11日聯繫到張其峰查詢，對方稱「孕育機器人」是香港公司的項目，尚未公開，不接受採訪。

深圳廣電集團都市頻道《第一現場》欄目11日也找到張其峰訪問，他稱只是在一次專訪時提到了「孕育機器人」這個項目，這個項目是香港的項目，目前也沒有對外公開，在深圳的企業也並沒有涉及到這一項目。

安徽「大皖新聞」聯繫到「卡伊瓦」，相關人員回應稱，是香港的公司計劃在做的項目，有負責人在研究此事，目前已經做了好幾年；當記者問到具體細節，相關人員未予以回應。

「大皖新聞」引述安徽省兒童醫院婦產科副主任醫師蔣勵帥認為，生育並不是一個簡單的產子過程，這其中有複雜的母體，到胎盤，再到胎兒的循環；從目前的技術上說，現階段很難實現由「孕育機器人」來代替。

「現有技術僅能實現極早產胎兒的短期體外維持，當前最接近臨床的應用仍是升級版保溫箱，而非真正意義的機器人孕育。」蔣勵帥說。

針對代孕機械人面臨倫理和法律風險問題，張其峰在上述訪談中稱，他已經將倫理和法律方面的建議提交給廣東省政協。

不過，「大皖新聞」記者11日聯繫廣東省政協相關部門查詢，工作人員回應稱，經過查詢，對方沒有提交相關材料，「我們也不清楚這個事。」

《羊城晚報》更以<能「生娃」的機器人1年內面世？所涉企業並無相關專利傍身>為題，針對人造子宮的技術突破，提出「為何誕生在卡伊瓦機器人科技這家成立僅十年、注冊資本僅1000萬元的企業？」「從服務機器人跨行到孕育機器人，卡伊瓦機器人科技有何科創實力？」等疑問。

《羊城晚報》報道，打開卡伊瓦機器人科技官網展示的12份專利證書，分別為卡伊瓦機器人的語音定制管理系統、智能點菜系統、設備自檢系統、迎賓管理系統、送餐管理系統、路面情況智能判定系統，以及2份外觀涉及專利、3份實用新型專利、1份商標注冊證。

報道稱，就專利證書而言，卡伊瓦機器人科技並不具備全球首款「孕育機器人」項目落地的跨界實力。

在內地互聯網各大平台，網民對此消息有讚歎、詫異、期待，也有質疑。

新浪微博帳號「北哥生活號」說，「生孩子機器人，以後不想結婚也有孩子了。」另一個帳號「浙江大學蘇德礦」稱，「女生不用妊娠，男生不用彩禮，皆大歡喜。」數碼測評師馬弘運指出，「技術上，吹得天花亂墜，但人造子宮的科學難題遠未攻克，短期內更像是資本炒作的噱頭。」微博用戶「想發財的炎虎」寫道，「回過神來，感覺這新聞又是騙人的，估計是為了騙經費。」

公開報道顯示，張其峰1983年8月出生，安徽省阜陽市人，畢業於北京聯合大學商務學院，2014年剛從新加坡南洋理工大學博士畢業就到深圳成為深大的一名高校老師。2016年，張其峰成立機器人外殼加工廠，逐步推出垂直立體循環停車機器人、「小快-K1送餐機器人」等服務機械人，並在2017年成立深圳市卡伊瓦機器人科技有限公司。

（羊城晚報/大皖新聞/深圳廣電集團/新浪微博/百度百科）