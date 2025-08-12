明報新聞網
即時兩岸

柯文哲受審  批司法與《鏡週刊》淪為政治打手 (18:16)

台北地方法院8月12日審理京華城等案，前台北市長柯文哲出庭受審時說，檢察官大剌剌將《鏡週刊》寫進筆錄，顯見司法與媒體聯手當政治打手。

台北地方法院合議庭12日以證人身分傳喚基隆市副市長邱佩琳、前台北市長辦公室主任謝明珠到庭釐清案情。邱佩琳證稱，當初因友人介紹，擔任柯文哲市長期間的大陸小組委員，也是民眾黨創黨委員，她曾經手將基隆市長謝國樑的母親等人的捐款轉交給柯文哲，並向企業募款。

柯文哲在邱佩琳詰問完畢後陳述意見時表示，看到邱佩琳的偵訊筆錄，感到非常驚訝，檢察官林俊言大剌剌將《鏡週刊》和社長裴偉寫進筆錄，顯見司法與媒體聯手當政治打手，毫不避諱。

柯文哲說，檢察官得意忘形，以為可以升官、雞犬升天；狂妄至極，以為民進黨可以永遠執政。

《鏡週刊》發聲明表示，其消息渠道多元，許多新聞內容在檢調單位尚未掌握前即已出刊，證明檢調單位並無泄密給《鏡週刊》，《鏡週刊》進行報道也無須靠檢調單位提供訊息。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵佔與背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。（中央社）

