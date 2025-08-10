拘留所再會 | 女遊客網曝遭旅拍店主打暈  警查實後各打五十大板 (01:26)

央廣網報道，西安警方通報稱，事發8月3日，34歲女遊客王X顏與「梔子花開」漢服館因旅拍服務當中的挑選照片問題產生糾紛，經市場監管部門、律師與公安調解協商未果。

雁塔區公安分局根據現場公共攝像頭、執法記錄儀影像、涉事雙方、目擊者及醫務人員、消費服務記錄等進行全面調查。

事發時，王X顏因不滿店家選片答覆，滯留店內約5小時，堵住店門，稱其為「黑心店」，阻攔其他顧客進店。35歲男店主劉X多次勸離無果後推搡王X顏左肩，導致王X顏從座椅上摔倒，背部着地，召救護車送院檢查。

醫院證實，王X顏倒地後意識清晰，能正常使用通訊工具，網上報道的「腦震蕩」是其本人描述，「雙肺挫傷」是舊疾。王X顏拒絕警方傷情鑒定要求。

通報指出，店主劉X推搡王X顏致其倒地屬實，根據《治安管理處罰法》，劉X涉嫌故意傷害他人被處五日拘留。

王X顏長時間干擾店舖經營，並在警方調查期間，為製造輿論壓力，聯繫並利用媒體持續在網上發布「被毆打致昏迷」、「民警未做筆錄、勾連商家」、「孩子挨餓無人照顧」等謠言，造成嚴重影響。根據《網絡安全法》和《治安管理處罰法》，王X顏涉嫌尋釁滋事被處六日拘留。

中國網「浪潮新聞」此前報道，遊客王女士稱，因趕行程，她對梔子花開漢服館選片和被拖延五六個小時產生不滿，她把自己的遭遇告知上門的顧客，讓其他顧客「避坑」，「他們老闆衝過來，就把我打暈了。」（綜合報道）