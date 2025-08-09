台灣民眾黨黨代會明天登場　聚焦柯文哲遺產「兩年條款」 (19:58)

民眾黨中央黨部研擬的「公職人員選舉提名條例」將送交黨代會通過。草案明定，為研議制定公職人員選戰布局策略、統籌提名作業，黨主席得視情勢設置選舉決策委員會，而選決會任務包含徵詢協調各選區參選人、訂定提名原則、決定艱困選區及特殊情勢因應、決定公告各選區提名額度、審核各選區民眾黨公職候選人名單等。

外界關注民眾黨是否會延續前黨主席柯文哲訂下的不分區立委「兩年條款」。據了解，有民眾黨代表認為，現在的艱困時局已與當時訂下兩年條款時有所不同，非常時期應有非常作法，而黃國昌是立院最強戰力，不宜戰前換將、削弱立院戰力，因此擬提案暫緩兩年條款。

但另一方面，也有黨代表認為，廢除兩年條款恐引發誠信問題，繼續執行才能讓更多政治素人有實戰經驗，卸任者不僅可在2026年扛下「選舉母雞」角色，也可為2028年大選時培養出更多有經驗的立委參選人。

對此，黨主席黃國昌、立委黃珊珊近日相繼力挺落實兩年條款，外界則預料廢除兩年條款的可能性不大，惟實際狀況如何，待明天黨代表大會揭曉。

「兩年條款」是柯文哲在2024選前要求不分區立委候選人簽署的承諾書，每人任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，可讓更多人進入立法院，也能讓擔任過立委的人有機會參選其他公職。（中央社）