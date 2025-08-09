明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

台灣民眾黨黨代會明天登場　聚焦柯文哲遺產「兩年條款」 (19:58)

台灣民眾黨明天（8月10日）將舉行黨代表大會，為迎戰2026年「九合一」地區選舉，黨代會預計通過公職人員選舉提名條例。

民眾黨中央黨部研擬的「公職人員選舉提名條例」將送交黨代會通過。草案明定，為研議制定公職人員選戰布局策略、統籌提名作業，黨主席得視情勢設置選舉決策委員會，而選決會任務包含徵詢協調各選區參選人、訂定提名原則、決定艱困選區及特殊情勢因應、決定公告各選區提名額度、審核各選區民眾黨公職候選人名單等。

外界關注民眾黨是否會延續前黨主席柯文哲訂下的不分區立委「兩年條款」。據了解，有民眾黨代表認為，現在的艱困時局已與當時訂下兩年條款時有所不同，非常時期應有非常作法，而黃國昌是立院最強戰力，不宜戰前換將、削弱立院戰力，因此擬提案暫緩兩年條款。

但另一方面，也有黨代表認為，廢除兩年條款恐引發誠信問題，繼續執行才能讓更多政治素人有實戰經驗，卸任者不僅可在2026年扛下「選舉母雞」角色，也可為2028年大選時培養出更多有經驗的立委參選人。

對此，黨主席黃國昌、立委黃珊珊近日相繼力挺落實兩年條款，外界則預料廢除兩年條款的可能性不大，惟實際狀況如何，待明天黨代表大會揭曉。

「兩年條款」是柯文哲在2024選前要求不分區立委候選人簽署的承諾書，每人任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，可讓更多人進入立法院，也能讓擔任過立委的人有機會參選其他公職。（中央社）

相關字詞﹕台灣 民眾黨 兩年條款 柯文哲 黨代會

上 / 下一篇新聞