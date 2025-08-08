明報新聞網
即時兩岸

外交部回應小馬可斯台海言論　堅決反對已提交涉 (14:58)

針對菲律賓總統小馬可斯訪問印度期間稱如台海發生全面戰爭，菲律賓勢必會被捲入其中，「我們將不得不保衛自身領土和主權」【相關報道】。中國外交部發言人8月8日回應稱，中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。

中國外交部指，台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心；如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。

外交部續指出，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所作的努力」；菲律賓領導人也曾向中方明確表示「菲律賓堅定奉行一個中國政策，台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決」。中國外交部表示，菲方這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係。

外交部稱，需要進一步強調的是，「地理鄰近」、「僑民眾多」不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的借口。這種論調不僅違反國際法和東盟憲章，也損害地區和平穩定和本國人民根本利益。

日前，小馬可斯在印度受訪時提到，台灣有大量菲公民，若台海發生戰爭將立即成為人道主義問題，菲方將不得不介入，設法將菲公民接回國內，「這是我們最關切的問題。我們將調動一切資源撤離在台菲公民，這不是一件小事。」（新華社）

