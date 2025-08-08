基孔肯雅熱 | 國貨雙飛人高調獻愛心  捐贈萬瓶驅蚊水 (03:00)

報道稱，為助力順德基孔肯雅熱防控工作，「中國雙飛人暫停部分執行商業訂單，從江西工廠調撥防蚊物資送往防疫一線」。捐贈當日，「滿載362箱愛心防蚊物資」的運輸車冒着大雨運往順德；中國雙飛人相關負責人表示，「企業不僅要創造經濟價值，關鍵時刻更能挺身而出，勇擔社會責任」。

廣州《羊城晚報》指，「當前正值中國雙飛人的銷售旺季，工廠生產線滿負荷運轉，防蚊產品庫存吃緊；作為本土知名企業，中國雙飛人在得知佛山市順德區需要蚊媒防控產品後，主動暫停商單，優先響應一線防控」。本次捐贈的產品包括雙飛人驅蚊花露水、文敵抑菌噴劑等驅蚊產品。

《羊城晚報》報道，雙飛人公司成立於2004年4月，是集研發、生產、銷售為一體的醫藥企業，於2015年正式改名為雙飛人製藥股份有限公司。

報道引述中國雙飛人總經理曹正洪表示：「倉庫的產品可以『清空』，但中國雙飛人回報社會的責任永不『清零』；在產品熱銷、庫存告急的經營壓力下，中國雙飛人始終心繫疫情防控、保障公共衛生。中國雙飛人專研止癢驅蚊二十餘年，此次捐贈驅蚊產品採用長效技術，為戶外工作者和易感人群築牢『防蚊牆』。」

中國雙飛人總部公司在江西，又稱「江西雙飛人」。該公司在1999年搶先註冊了雙飛人商標，法國利佳製藥廠（在香港註冊的中文商標為「雙飛人」）在內地正式注冊「利佳」商標，並於2014年5月進入內地市場，隨即被江西雙飛人起訴侵權。

2016年5月，江西省宜春市中級法院終審判決，法國利佳的內地代理商賠償江西雙飛人300萬元人民幣，立即停止銷售並收回市場上流通的侵權商品和銷毀其外包裝。（綜合報道）