台灣安置機構爆性侵案  多名小學生捲入 (20:45)

《CTWANT》報導，K童母親原本經營檳榔攤檔，除了照顧K童和弟弟，還要照料失智的父親，新冠疫情後檳榔攤生意不佳停止營業，一家人靠政府補助過日。原本還有K童祖母可幫忙帶小孩，但祖母日前過世，社會局認定K童家中負擔過重，無力撫養，今年4月下旬將K童送到安置機構。

據報道，K童在機構內住進2人房的寢室，遭到同齡的H童性侵，各種性侵犯行為次數高達數十次，H童甚至對其他學生下手。

K童母親表示，孩子最後告訴老師，社工帶小孩去報案，她才知道事情嚴重。報道稱，社工對K童母親表示，如果要對H童提告，社工不會提供相關幫助，言語中暗示他們「大事化無」，讓家人無法接受。

K童母親提到，孩子入住安置機構後，跟她視像通話時，淚水在眼眶不停打轉，卻什麼都沒說。外公前往探望時，發現原本活潑可愛的孩子突然變了一個人，只能問一句答一句，且社工就在一旁監視，只說「想媽媽、想弟弟」。

新北市府社會局7日晚間澄清，此案社工全程陪伴並協助個案，並未有恐嚇或威脅言語，這部分屬不實指控。

台灣媒體報道，新北市議員鄭宇恩指出，經調查發現，該機構最早從2月即發生性侵害案件，該機構12名男童中，已有至少6人涉案，加害者、受害者不僅H童、K童二人。（綜合報道）