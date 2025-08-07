中國佛協：釋永信事件敲響警鐘  堅決清除教職隊伍害群之馬 (18:38)

有關文章題為《堅持以戒為師 推動我國佛教健康傳承》，沒有註明作者及來源。文章稱，釋永信涉嫌刑事犯罪正在接受多部門聯合調查，他不僅可能面臨國家法律的嚴厲制裁，而且按照佛教因果報應的規律還將承受嚴重的果報；他的所作所為，不僅葬送了個人的法身慧命，而且敗壞了佛教教風，侵蝕了佛教健康肌體，破壞了出家人的社會形像，給佛教的健康傳承造成嚴重負面影響。

文章指出，持戒不是佛教徒個人的私事，而是關係佛教形像的大事，是關係正法久住的大事，是關係佛教前途命運的大事。如果佛教徒，特別是肩負住持佛法重任的出家僧人，戒律鬆弛，乃至隨意犯戒、破根本戒，就必然導致整個佛教的腐化墮落，引起社會對佛教的輕視甚至唾棄，最終使佛教走向滅亡。

新時代以來，中國佛教協會深入推進全面從嚴治教，然而，佛教界仍然存在戒律鬆弛的狀況，佛教教職人員違規犯戒，乃至破根本戒的情況時有發生。如釋永信之流，對戒律毫無敬畏之心，放逸懈怠、追名逐利、貪圖享樂，肆意破戒，乃至墮入違法犯罪的深淵，既斷送個人前途，又令整個佛門蒙羞。

造成這些問題的原因，一方面是佛教團體、佛教活動場所在教職人員管理的制度、機制和具體執行方面仍存在一些漏洞、短板和弱項，佛教界內部監督機制有待進一步健全完善和落實；另一方面是一些佛教教職人員在佛教修行上放逸懈怠，在自我約束上放任自流，以致動搖佛教信仰、背棄出家發心、不畏因果、無視戒律，徹底喪失了出家人應有的操守。

