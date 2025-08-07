明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

中國佛協：釋永信事件敲響警鐘  堅決清除教職隊伍害群之馬 (18:38)

中國佛教協會8月7日在官網發文，稱前少林寺住持釋永信的嚴重問題為全國佛教界敲響了警鐘。中國佛教協會堅決擁護和支持有關部門對釋永信的依法查處，將進一步健全完善教職人員監督管理制度機制，堅決懲戒違規犯戒教職人員，堅決清除教職人員隊伍中的害群之馬，堅定維護佛教健康肌體和清淨莊嚴形像，推動中國佛教健康傳承。

有關文章題為《堅持以戒為師 推動我國佛教健康傳承》，沒有註明作者及來源。文章稱，釋永信涉嫌刑事犯罪正在接受多部門聯合調查，他不僅可能面臨國家法律的嚴厲制裁，而且按照佛教因果報應的規律還將承受嚴重的果報；他的所作所為，不僅葬送了個人的法身慧命，而且敗壞了佛教教風，侵蝕了佛教健康肌體，破壞了出家人的社會形像，給佛教的健康傳承造成嚴重負面影響。

文章指出，持戒不是佛教徒個人的私事，而是關係佛教形像的大事，是關係正法久住的大事，是關係佛教前途命運的大事。如果佛教徒，特別是肩負住持佛法重任的出家僧人，戒律鬆弛，乃至隨意犯戒、破根本戒，就必然導致整個佛教的腐化墮落，引起社會對佛教的輕視甚至唾棄，最終使佛教走向滅亡。

新時代以來，中國佛教協會深入推進全面從嚴治教，然而，佛教界仍然存在戒律鬆弛的狀況，佛教教職人員違規犯戒，乃至破根本戒的情況時有發生。如釋永信之流，對戒律毫無敬畏之心，放逸懈怠、追名逐利、貪圖享樂，肆意破戒，乃至墮入違法犯罪的深淵，既斷送個人前途，又令整個佛門蒙羞。

造成這些問題的原因，一方面是佛教團體、佛教活動場所在教職人員管理的制度、機制和具體執行方面仍存在一些漏洞、短板和弱項，佛教界內部監督機制有待進一步健全完善和落實；另一方面是一些佛教教職人員在佛教修行上放逸懈怠，在自我約束上放任自流，以致動搖佛教信仰、背棄出家發心、不畏因果、無視戒律，徹底喪失了出家人應有的操守。

（綜合報道）

相關字詞﹕釋永信 少林寺 犯罪 色戒 中國佛協 編輯推介

上 / 下一篇新聞