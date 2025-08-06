明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

國台辦發言人就賴清德宣揚「台獨」答記者問 (22:38)

國務院台辦發言人朱鳳蓮今天（6日）就賴清德宣揚「台獨」分裂謬論答記者問。朱鳳蓮表示，賴清德在講話中頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」「戰爭販賣者」「麻煩製造者」的真面目。

有記者提問， 賴清德5日在「凱達格蘭論壇」開幕式講話中宣揚「台獨」分裂謬論，渲染「大陸威脅」，鼓噪「民主對抗威權」。對此有何評論。朱鳳蓮對此作出上述回應。

　　

朱鳳蓮說，賴清德上任一年多來，在島內大搞「綠色恐怖」，打壓迫害支持兩岸關係發展的人士和組織；強推兩岸「脫鉤斷鏈」，阻限交流交往；以「民主」為幌子招搖撞騙，兜售「台獨」分裂謬論；不斷增加軍事預算，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」；罔顧島內經濟民生、無底線輸誠「賣台」，損害台灣利益、削弱台灣經濟，其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

朱鳳蓮強調，當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。正告賴清德當局，數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判；「台獨」分裂，必將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。

（新華社）

相關字詞﹕朱鳳蓮 國台辦 台獨 賴清德

上 / 下一篇新聞