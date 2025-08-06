國台辦發言人就賴清德宣揚「台獨」答記者問 (22:38)

有記者提問， 賴清德5日在「凱達格蘭論壇」開幕式講話中宣揚「台獨」分裂謬論，渲染「大陸威脅」，鼓噪「民主對抗威權」。對此有何評論。朱鳳蓮對此作出上述回應。

朱鳳蓮說，賴清德上任一年多來，在島內大搞「綠色恐怖」，打壓迫害支持兩岸關係發展的人士和組織；強推兩岸「脫鉤斷鏈」，阻限交流交往；以「民主」為幌子招搖撞騙，兜售「台獨」分裂謬論；不斷增加軍事預算，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」；罔顧島內經濟民生、無底線輸誠「賣台」，損害台灣利益、削弱台灣經濟，其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

朱鳳蓮強調，當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。正告賴清德當局，數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判；「台獨」分裂，必將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。

（新華社）