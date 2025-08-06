明報新聞網
即時兩岸

紀念抗戰勝利80周年　胡錫進：《南京照相館》多國上映　望日本引進不躲避 (14:59)

紀念抗戰勝利80周年，官方推出多部抗日題材的愛國電影，其中《南京照相館》憑借國內票房成績登頂上個周末的全球票房榜。環時前總編輯胡錫進今日（6日）在微博發文表示，「希望日本不要躲避」，《南京照相館》正在產生的影響力是歷史正義的結果，日本應拿出勇氣引進這部電影，參與到世界紀念反法西斯勝利80周年的主流行動中來，為塑造國民的正確史觀作出應有努力。

胡錫進表示，從8月7日開始，《南京照相館》將陸續登陸澳洲、新西蘭、美國、加拿大、馬來西亞、新加坡等地院線。俄羅斯、韓國、英國、德國、法國等國家的上映工作也在籌備中。

胡錫進在另一篇博文中表示，他看了《南京照相館》，指它無疑是部好電影。網上有一些批評是明顯的漢奸言論，或有嚴重錯誤，比如借評這部電影指控中國社會鼓動對日仇恨，或者宣揚日本右翼對南京大屠殺的觀點等等，他認為對那些言論必須打擊。

他稱《南京照相館》只是一部電影藝術作品，它不是紀錄片，不是官方文件，應可以進行正常的文藝批評和公共討論，要防止將這種討論中的批評過度政治化，不能只要有人批評它，無論是批評的什麼，就指批評者不愛國；也不能把喜歡還是不喜歡這部電影，當成是否政治立場堅定的鑒別。（胡錫進微博帳號）

相關字詞﹕胡錫進 南京照相館 日本 紀念抗戰勝利80周年

