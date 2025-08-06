明報新聞網
即時兩岸

傳比亞迪借第三地入島銷售  台經濟部稱研議管制措施防堵 (01:32)

台灣《鏡週刊》報道，大陸電動車巨頭比亞迪的台灣代理商日前宴請台灣立法院正副院長幕僚及立院高層，市場也傳出比亞迪有意從泰國組裝後進入台灣市場銷售，以規避現行禁止汽車整車從大陸進口等規定。台灣經濟部8月5日表示，為防堵大陸品牌車從第三地來台，經濟部將研議管制措施，預計年底前公告。

至於立法院總務處長廖炯志、正副院長辦公室幕僚與比亞迪的台灣代理商太古汽車在7月28日晚上餐敘，被指恐踩政風紅線。廖炯志5日表示，當天的餐敘是朋友臨時邀約，與餐敘對象沒有業務往來關係，未違反「公務員廉政倫理規範」，是非清白，不容被誣衊。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則質疑，「這不就是在搞關係、搞關說，達到開後門、鬆綁法令的目的」，她呼籲立院正副院長韓國瑜、江啟臣兩人出面說明。對於廖炯志回應「非常單純的聚餐」，吳思瑤表示「是騙三歲小孩啊」。

《鏡週刊》援引業內人士報道，比亞迪可能透過太古汽車集團旗下位於台北內湖的太古標達汽車，代理自泰國生產進口的比亞迪車款、以「騰勢」品牌繞道進入台灣車市銷售，目前已有2款油電車「海獅」送到車輛中心檢測。

中央社引述業界高階主管分析，不僅比亞迪，恐怕包括吉利、奇瑞、小米等大陸品牌車大量傾銷入台，一舉拿下過半台灣車市，進一步摧毀台灣汽車和電動車的生態系，政府應嚴肅正視相關衝擊。

比亞迪公司暫時未有回應有關報道。

 

相關字詞﹕比亞迪 台灣 騰勢 電動車 兩岸關係 編輯推介

