傳比亞迪借第三地入島銷售  台經濟部稱研議管制措施防堵 (01:32)

至於立法院總務處長廖炯志、正副院長辦公室幕僚與比亞迪的台灣代理商太古汽車在7月28日晚上餐敘，被指恐踩政風紅線。廖炯志5日表示，當天的餐敘是朋友臨時邀約，與餐敘對象沒有業務往來關係，未違反「公務員廉政倫理規範」，是非清白，不容被誣衊。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則質疑，「這不就是在搞關係、搞關說，達到開後門、鬆綁法令的目的」，她呼籲立院正副院長韓國瑜、江啟臣兩人出面說明。對於廖炯志回應「非常單純的聚餐」，吳思瑤表示「是騙三歲小孩啊」。

《鏡週刊》援引業內人士報道，比亞迪可能透過太古汽車集團旗下位於台北內湖的太古標達汽車，代理自泰國生產進口的比亞迪車款、以「騰勢」品牌繞道進入台灣車市銷售，目前已有2款油電車「海獅」送到車輛中心檢測。

中央社引述業界高階主管分析，不僅比亞迪，恐怕包括吉利、奇瑞、小米等大陸品牌車大量傾銷入台，一舉拿下過半台灣車市，進一步摧毀台灣汽車和電動車的生態系，政府應嚴肅正視相關衝擊。

比亞迪公司暫時未有回應有關報道。