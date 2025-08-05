台積電員工疑竊2納米製程技術　台檢：3人涉觸犯「國安法」被捕 (15:53)

台積電指出，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密泄漏情況；由於台積電建立全面及完備的監控機制，得以及早發現；由於此案已進入司法程序，不便就細節多做說明。台積電2納米製程於今年下半年量產。

根據台灣高等檢察署智慧財產分署新聞稿，本案為台積電公司主動察覺在職員工檔案接觸異常，經公司內部調查後，發現公司的台灣核心關鍵技術營業秘密疑遭前員工陳姓男子、在職員工吳姓男子（已被解職）等人非法取得。

高檢署智財分署檢察官隨即指揮法務部調查局新竹巿調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站，7月25日至28日間陸續傳喚、拘提涉案人士，及搜索涉案人士的住居所與工作地。

高檢署智財分署表示，考量陳男、吳男等3人涉嫌違反「國安法」，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，「知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或泄漏該營業秘密」，犯罪嫌疑重大，檢察官訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見獲准。

高檢署智財分署另表示，本案為首宗「非法取得國家核心關鍵技術營業秘密」案件，將全力調查陳男等人非法取得台積電公司台灣核心關鍵技術營業秘密的動機、目的，並釐清有無進一步外流等情況，將依涉案被告等人的犯罪情節及台積電公司受損情況，依法從嚴追訴，共同維護台灣產業國際競爭力。（中央社）