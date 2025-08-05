藏語文被移除高考科目　西藏自治區主席：實現學生成才和社會公平 (16:07)

嘎瑪澤登表示，中國政府教育部門從2014年起面向全國各地實行高考綜合改革，截至目前，已經有29個省（區、市）實施了這一綜合改革，西藏於2024年才啟動這項綜合改革，主要目的是糾正唯分數論、唯升學論的錯誤社會觀點，真正實現學生成才和社會公平。

嘎瑪澤登表示，西藏考生依然可以報考普通高校的藏語文授課專業，由西藏自治區統一組織藏語文科目考試，成績合格的即可報考。這有助各族學生享有更加公平的高質量教育，令少數民族提高知識學習的能力，全面提升科學文化素質，為學生成才提供了更多機會，為學生進入高等院校學習提供了更多的選擇。

嘎瑪澤登指出，西藏高考科目調整更不是取消藏語文的課程。藏語文依然是西藏和其他涉藏州縣的中小學學業課程，基礎教育階段藏語文課程設置不變、課程不減。藏語文在落實課程方案、規範教學實施、優化教學方式等方面同其他學科一樣嚴格要求，並納入初中、高中學業水平考試評價。（中國網）