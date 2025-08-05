健康科普 | 雷暴危害不僅雷擊  暗藏多種健康威脅須預防 (06:00)

雷暴天氣最直接的危險是雷擊，全球每年有2.4萬至3萬人因雷擊而死亡。

雷暴危害還有多方面，包括雷暴天氣引發的「雷暴哮喘」近年較受關注。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師張永明近日解釋，雷雨前，空氣濕度變大，讓空氣中本就聚集的花粉和霉菌孢子顆粒吸水後，體積進一步變大；當有雷暴時，花粉和霉菌被瞬間擊碎，變成更為細小的微粒體進入人體下呼吸道，引發過敏性炎症，從而引起哮喘或導致症狀加重。

相較於「雷暴哮喘」，雷暴引發的心腦血管疾病更加危險。

北京大學第一醫院心血管內科副主任于揚介紹，雷暴天氣氣壓驟變，易誘發急性心肌梗塞、腦梗塞（缺血性中風）等心腦血管急症。年長者因機能衰退和共病（具有一種以上的慢性疾病）狀態更易受氣候影響。研究表明氣溫、濕度變化可能引發生理指標波動及情緒應激。

于揚表示，公眾需提高警惕，出現不適及時就醫。

專家還強調，精神健康敏感人群需對雷暴天氣高度重視：雷暴時的聲響和強光易引發焦慮人群驚恐發作。

此外，強風可能導致物體墜落、樹木倒塌，加上路面濕滑，易造成意外傷害。

雷暴還會引發斷電，威脅依賴醫療設備患者的生命。

專家強調，雷暴天氣雖不可控，但通過提前準備和科學應對，絕大多數健康風險均可有效降低。公眾應結合自身情況制定個性化防護方案，關鍵時刻才能化險為夷。

針對哮喘和過敏體質人群，張永明建議，雷暴天氣前應關閉門窗，有條件的可以使用空氣淨化器，過敏體質的人群要備好相關急救藥物，如硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑等。若出現喘息氣促、胸悶咳嗽等症狀，應及時使用吸入劑並就醫。

「極端氣候確實可能會加劇心腦血管疾病風險，但公眾不要過度緊張，提前備好常用急救藥物，避免情緒激動，出現不適症狀及時就診。」北京大學第一醫院心血管內科主治醫師李鍇印提醒，精神健康敏感人群可嘗試深呼吸、冥想等放鬆技巧，必要時尋求親友或專業心理支持。

依賴醫療設備的患者和家屬同樣需做好防護。于揚建議，一是根據設備電源情況保障電力供應，提前充電或準備發電裝置等；二是備好設備故障應急包，如使用呼吸支持設備患者需備好管路、簡易呼吸球囊，有起搏器植入患者可備用磁鐵等；三是確保醫療可及，若發現依賴醫療設備出現異常，需及時就診或啟動醫療救援。

此外，照護者在照護長者、嬰幼兒及行動不便者時，應加強居家環境安全，如移除走廊障礙物防止跌倒、廁所安裝防滑扶手、密封電源插座等，提前規劃避險方案，掌握常用急救方法及緊急轉移路線。還要做到健康風險主動防控，如長者脫水、嬰兒體溫失調等，照護者需定期做好監測。

（新華社）