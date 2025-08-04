明報新聞網
內蒙見聞｜氫能重型卡車零碳跑300公里 內蒙車企：政府補貼下價格減半 (06:29)

內蒙古資源城市鄂爾多斯，近年銳意發展新能源產業。走進當地的國鴻氫能科技有限公司，一輛輛紅色的氫燃料重型卡車份外搶眼。這些重型卡車不使用汽油。側面的罐槽裝有10個氫罐，只要加滿36公斤氫氣，就能「零碳」跑300公里。

該公司副總經理楊震上周五（1日）對記者表示，「每行駛10萬公里，就能減碳120噸」。

氫能，被許多人視為21世紀的「終極能源」，在能量轉換過程中，不排放溫室氣體和空氣污染物，被認為是實現碳中和目標的重要途徑之一。

而內蒙古擁有豐富的風能和太陽能資源，為製造綠氫提供基礎。據悉目前已有240多輛這類卡車在當地投運，主要應用於煤礦運輸、環衛等領域。全國總數達上萬輛，覆蓋京津冀、上海、佛山等地區。

不過在當下，氫能重型卡車的價格相對較貴。一輛氫能重型卡車未補貼價格為110萬（人民幣，下同），較國內主流燃油重型卡車貴二至三倍。客群亦主要是需要滿足減碳要求的大型企業。

楊震對記者表示，由於「綠電」成本降低，氫能汽車的價格也在逐年下降，5年前的價格是150萬，近年每年在下降20%，現在和電車基本持平。加上有國家補貼和地方補貼支持，購買一輛100萬的氫能重型卡車，僅需40萬。

他稱，公司看好氫能汽車發展的前景，氫能是終極能源，應用場景豐富。同時減碳需求大，鄂市有33輛的重型卡車需要更換，「河北地方鋼廠都需要買碳指標」。他稱，關鍵在於用車的成本，相信再過幾年價格可以低於電車。

楊亦坦言，目前整個氫能行業仍在虧本，每年研發、設備更新投入需要大量資源，「每年虧幾億是正常的」。

明報記者

