上海樂高樂園試運營遊客「體驗洗頭」  4D影院噴水器故障「雨一直下」 (16:55)

有網民在社交平台發文稱，當日下午4時30分許在4D影院，影片內容播放到被狗舔臉，結果頭頂上方的噴水裝置停不下來，「着實可以洗頭了」。

亦有網民體驗了晚間6時最後一場表演，噴水設備同樣出現故障，「本來以為是節目效果，沒想到一直在淋雨」。影院每排座椅上方大約有5至8個噴頭，很多觀眾都被淋濕了，站立了起來。工作人員發現異常後調整無效，遂停止影片播放，但「就像正常結束一樣，引導大家離場，並沒有道歉」。

6月21日中午，樂園運營方表示，經初步排查，事件是水特效設備問題，目前4D影院已暫停水特效環節，待排查後恢復開放。對於本次水特效設備問題，上海樂高樂園表示歉意，又稱樂園歡迎參加試運營的玩家和媒體繼續提出試運營期間各類問題，力爭在7月5日正式開園後，給大家更好的體驗。

上海樂高樂園4D影院是在內測階段就首批向觀眾開放體驗的項目之一，在放映樂高4D電影時，影院內的玫紅色皮質座椅會隨劇情進行搖擺、振動，還會間歇性地配合劇情吹風、噴水。

（新京報、小紅書）