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湖南沅江形成今年第1號洪水  廣西柳江等3條河流發生超保洪水 (16:10)

湖南省水文水資源勘測中心6月21日披露，受持續降雨影響，沅江五強溪水庫6月21日上午11時入庫流量超過每秒20,000立方米，達到洪水編號標準，「沅江2025年第1號洪水」形成。

湖南省水文水資源勘測中心發佈通告，提醒沿河有關單位及公眾加強防範，注意避險。

沅江又稱沅水，是長江流域洞庭湖的支流，也是湖南省第二大河流。湘西北等地近日遭遇持續暴雨，多地雨量破當地降雨極值紀錄。

氣象部門提醒，21日至23日，湘中以北部分地區強降雨落區重疊度高，要警惕湘西、湘北持續降雨與上游來水疊加可能造成的澧水、沅水、資水流域及洞庭湖區部分河道河水陡漲和流域性洪澇風險。

包括沅江在內，珠江流域紅水河支流盤陽河、柳江上中游幹支流，長江流域澧水等18條河流發生超警戒線以上洪水，最大超警幅度3.6米。其中，柳江上游都柳江及支流馬場河、龍江等3條中小河流發生超保（保證水位）洪水，最大超保幅度1.55米，紅水河支流盤陽河發生2005年有實測資料以來最大洪水。

目前，水利部維持針對江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州等9省（自治區、直轄市）洪水防御IV級應急響應；共有4個工作組在湖北、湖南、安徽、廣西等地協助指導開展洪水防御工作。（新華社）

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