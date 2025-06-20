內蒙官員酒局致1人死亡  搞手是包鋼前董事長魏栓師 (20:40)

魏栓師5月7日晚與內蒙古科技大學包頭醫學院二附院原黨委書記王秋楓、醫院介入科主任郭俊、醫院消化內科副主任江振宇，包頭市第四醫院放射科原主任賀玉璽，包頭醫學院正處級幹部石繼海，包頭市公安局包神鐵路公安分局局長栗占山在包頭市一家酒店聚餐。

魏栓師自帶白酒，魏栓師、郭俊、王秋楓、江振宇等人飲用白酒，餐費由魏栓師安排私營企業主支付。聚餐結束後，王秋楓又組織郭俊、江振宇到其家附近燒烤店繼續聚餐飲酒。

5月8日清晨6時許，郭俊在家中死亡。魏栓師等人得知郭俊死亡消息後，商議共同出資與郭俊家屬私下了結，雙方因金額存在較大分歧，郭俊家屬提出要舉報。

5月15日，魏栓師主動向內蒙古紀委監委報告相關情況。

問題發生後，內蒙古紀委監委發現魏栓師還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，已對其立案審查調查並采取留置措施，將一並處理。其餘幹部也被處分。

現年61歲的魏栓師是包鋼集團出身，曾任包鋼紀委書記、黨委副書記等職，2015年4月至2016年4月擔任內蒙古國資委黨委書記兼主任，2016年4月至2023年1月任包頭鋼鐵（集團）有限責任公司董事長、黨委書記。（綜合報道）