內蒙官員酒局致1人死亡  搞手是包鋼前董事長魏栓師 (20:40)

新華社6月20日報道，中央層面深入貫徹中央八項規定精神學習教育工作專班、中央紀委辦公廳通報內蒙古自治區國資委正廳長級幹部魏栓師等人違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題。
魏栓師5月7日晚與內蒙古科技大學包頭醫學院二附院原黨委書記王秋楓、醫院介入科主任郭俊、醫院消化內科副主任江振宇，包頭市第四醫院放射科原主任賀玉璽，包頭醫學院正處級幹部石繼海，包頭市公安局包神鐵路公安分局局長栗占山在包頭市一家酒店聚餐。
魏栓師自帶白酒，魏栓師、郭俊、王秋楓、江振宇等人飲用白酒，餐費由魏栓師安排私營企業主支付。聚餐結束後，王秋楓又組織郭俊、江振宇到其家附近燒烤店繼續聚餐飲酒。
5月8日清晨6時許，郭俊在家中死亡。魏栓師等人得知郭俊死亡消息後，商議共同出資與郭俊家屬私下了結，雙方因金額存在較大分歧，郭俊家屬提出要舉報。
5月15日，魏栓師主動向內蒙古紀委監委報告相關情況。
問題發生後，內蒙古紀委監委發現魏栓師還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，已對其立案審查調查並采取留置措施，將一並處理。其餘幹部也被處分。
現年61歲的魏栓師是包鋼集團出身，曾任包鋼紀委書記、黨委副書記等職，2015年4月至2016年4月擔任內蒙古國資委黨委書記兼主任，2016年4月至2023年1月任包頭鋼鐵（集團）有限責任公司董事長、黨委書記。（綜合報道）