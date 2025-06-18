深圳羅馬仕即日起回收3款近50萬個流動電源　涉港航客機行李架起火事件 (16:35)

羅馬仕表示，今次召回的流動電源產品型號為PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152，由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使用過程中可能存在過熱現象，在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。羅馬仕稱，將為購買到召回範圍內產品的消費者免費更換一台全新、不低於原產品價值且符合安全要求的移動電源產品、或做退貨退款處理。

早前多間北京高校學生稱接獲通知，20,000毫安的羅馬仕牌充電器在充電時，較其他品牌型號充電器更容易發生爆炸現象，建議立即捨棄。

羅馬仕官網顯示，該公司於2012年創立於中國深圳的國家高新技術企業，專注於充電領域，成功佈局了移動電源、戶外電源、數據充電線、電源適配器等9大產品線，品牌產品年出貨量達到5000萬件以上，服務用戶超過1億人。（TechWeb官方帳號／《現代快報》）