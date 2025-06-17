明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

中國中亞簽署《永久睦鄰友好合作條約》  習近平：中國周邊外交的創舉 (21:32)

哈薩克阿斯塔納當地時間6月17日，中國國家主席習近平在第二屆中國－中亞峰會上作主旨發言。習近平就構建中國－中亞命運共同體提出五點倡議，首先是要堅守彼此信賴、相互支持的團結初心，當天他與中亞五國元首共同簽署《永久睦鄰友好合作條約》，以法律形式將世代友好的原則固定下來，「這是六國關係史上新的里程碑，也是中國周邊外交的創舉，功在當代、利在千秋」。

第二，要優化務實高效、深度融合的合作佈局，來年實施更多具體項目，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台；中方願在今年向中亞國家提供15億元人民幣無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供3000個培訓名額。

第三，要打造和平安寧、休戚與共的安全格局，攜手防範和抵禦極端思想，堅決打擊「三股勢力」；中方支持中亞國家為實現國防和執法安全現代化所作努力，願為各國打擊恐怖主義和跨國有組織犯罪、維護網絡和生物安全，提供力所能及的幫助，實施更多平安城市項目和聯演聯訓合作。要加強協作，幫助阿富汗提升自主發展能力。

第四。要拉緊同心同德、相知相親的人文紐帶，中方願在中亞開設更多文化中心、高校分校、魯班工坊，在中國高校增設中亞語言專業，繼續實施好「中國－中亞技術技能提升計劃」，為中亞各國培養更多高素質人才。

第五，要維護公正合理、平等有序的國際秩序，中方願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治，積極推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平說，中國與中亞在長期實踐中，探索形成了「互尊、互信、互利、互助，以高質量發展推進共同現代化」的「中國－中亞精神」。他強調，無論國際形勢如何變化，中國始終堅持對外開放不動搖，願同中亞國家開展更高質量合作，深化利益融合，實現共同發展。（新華社）

相關字詞﹕中國中亞 永久睦鄰友好合作 習近平 編輯推介

上 / 下一篇新聞