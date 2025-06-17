中國中亞簽署《永久睦鄰友好合作條約》  習近平：中國周邊外交的創舉 (21:32)

第二，要優化務實高效、深度融合的合作佈局，來年實施更多具體項目，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台；中方願在今年向中亞國家提供15億元人民幣無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供3000個培訓名額。

第三，要打造和平安寧、休戚與共的安全格局，攜手防範和抵禦極端思想，堅決打擊「三股勢力」；中方支持中亞國家為實現國防和執法安全現代化所作努力，願為各國打擊恐怖主義和跨國有組織犯罪、維護網絡和生物安全，提供力所能及的幫助，實施更多平安城市項目和聯演聯訓合作。要加強協作，幫助阿富汗提升自主發展能力。

第四。要拉緊同心同德、相知相親的人文紐帶，中方願在中亞開設更多文化中心、高校分校、魯班工坊，在中國高校增設中亞語言專業，繼續實施好「中國－中亞技術技能提升計劃」，為中亞各國培養更多高素質人才。

第五，要維護公正合理、平等有序的國際秩序，中方願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治，積極推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平說，中國與中亞在長期實踐中，探索形成了「互尊、互信、互利、互助，以高質量發展推進共同現代化」的「中國－中亞精神」。他強調，無論國際形勢如何變化，中國始終堅持對外開放不動搖，願同中亞國家開展更高質量合作，深化利益融合，實現共同發展。（新華社）