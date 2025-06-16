中哈元首會談  習近平：以全方位安全合作維護兩國和平安寧 (22:54)

習近平表示，中哈要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持，「在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾，在發展振興中做彼此有益的助力」；雙方要齊心協力推進全方位合作，以高質量共建「一帶一路」促進兩國合作提質升級，鞏固貿易、投資、能源等傳統合作優勢，推進跨境鐵路項目建設和口岸基礎設施改造，提升互聯互通水平，拓展高新技術合作，推動綠色可持續發展；同時，要以多元化人文交流夯實中哈友好根基，辦好哈薩克斯坦「中國旅遊年」，鼓勵青年、媒體、智庫、地方加強交流。

「面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明維護廣大發展中國家共同利益。」習近平指出，作為上海合作組織輪值主席國，中國願同各成員國一道，以今年天津峰會為契機，做實做強上海合作組織，展現新發展、新突破、新氣象。

托卡耶夫表示，哈中有着加強合作的強烈政治意願，在主權、安全等涉及彼此核心利益問題上始終相互支持，不受國際局勢變化影響；兩國要高質量共建「一帶一路」，拓展貿易、投資、工業、農業、能源、交通等領域合作，密切文化、教育、體育、旅遊等領域人文交流。

會談後，兩國元首共同見證雙方交換10餘份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅遊、媒體等領域。（新華社）