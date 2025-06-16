中國宣傳「全民反詐在行動」 去年以來攔截46.9億次詐騙電話 (18:31)

根據活動安排，各地各部門將在全國範圍內組織開展防範電信網絡詐騙犯罪「進社區、進農村、進家庭、進學校、進企業」的「五進」活動。

公安部聯合中央廣播電視總台共同推出《全民反詐公開課》普法宣傳節目，通過剖析真實案例，全面普及反詐領域相關知識，揭批最新電騙犯罪手法。

公安部刑偵局將聯手國家反詐中心發布《2025版防範電信網絡詐騙宣傳手冊》；組織第三屆「全國反詐短視頻大賽」，針對易受騙群體開展有針對性的防範宣傳；聯手相關行業主管部門督促金融機構、電信業務經營者、互聯網服務提供者對本行業從業人員及服務對象深入開展反詐騙宣傳。

主要新聞媒體和新媒體平台將持續推出反詐騙系列報道。

2024年，內地警方共破獲電信網絡詐騙案件29.4萬宗，拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹570餘名；2024年以來，國家反詐中心全力推進預警勸阻和技術反制工作，累計下發資金預警指令183.8萬條，與相關部門攔截詐騙電話46.9億次、短信33.7億條，處置涉案域名網址1181萬個，緊急攔截涉案資金3151億元人民幣；各地公安機關累計見面勸阻477.8萬人次。（新華網）