台灣知名詩人鄭愁予辭世 享年92歲 (20:25)

鄭愁予生於1933年12月，本名鄭文韜，出生於山東濟南，籍貫河北寧河，1949年隨父母舉家遷台。鄭愁予於大學畢業赴美參與愛荷華大學「國際寫作計畫」，隨後取得藝術碩士學位，曾任教愛荷華大學、耶魯大學、香港大學等校，2005年返台擔任東華大學第6任駐校作家。

鄭愁予筆名出自《楚辭‧九歌‧湘夫人》：「帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。」他在16歲自費出版了第一本詩集《草鞋與筏子》，隨後出版《窗外的女奴》、《衣缽》、《雪的可能》、《燕人行》、《寂寞的人坐著看花》等多部詩集。在大眾間以《錯誤》一詩中「我達達的馬蹄是美麗的錯誤／我不是歸人，是個過客……」的名句為華文讀者熟知。

詩作多描繪離愁與漂泊之感，鄭愁予自喻「現代詩的古典派」，筆下常流露對大陸故鄉的懷念及對人生無常的體悟。他的《錯誤》《水手刀》《殘堡》《小小的島》《情婦》《如霧起時》等詩，不僅令人著迷，而且使人陶醉。他被稱為「浪子詩人」「中國的中國詩人」。

鄭愁予晚年旅居美國，仍持續筆耕不輟。其詩作被譯為多國語言，也啟發無數創作者，影響跨越世代。他一生著作豐富，除詩集外，也涉足散文、翻譯與詞曲創作，是橫跨文學與音樂的全方位藝文巨擘。

（聯合報╱澎湃新聞）