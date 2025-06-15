馬英九晤王滬寧　「兩岸和平合作是台灣主流民意」 (14:56)

馬英九與王滬寧會面時請王滬寧代為轉達對總書記習近平的問候。馬英九表示，「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但愈是這樣的時刻，愈需要保持理性與冷靜的態度，愈需要以交流促進了解」。他強調，但愈是這樣的時刻，愈需要保持理性與冷靜的態度，愈需要以交流促進了解。

馬英九稱，自己始終抱持堅定信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在民心向背，「中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向『和』與『合』的方向」。他又引述各項民調指出，今年5月以來，台灣各項民調顯示多數台灣人民支持兩岸和平與合作，「認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意」。

王滬寧則讚許馬英九素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識、反對台獨，並持續為實現國家統一、民族復興努力。王滬寧稱，在當前複雜嚴峻的形勢下，馬英九出席海峽論壇，「充分反映馬英九，和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當」。（中時新聞網／ETtoday新聞雲）