實習醫生羅帥宇「被自殺」輿論風暴  湖南長篇調查報告：家屬指控不實 (01:37)

社交平台持續被羅帥宇相關話題洗版，「官方通報羅帥宇事件」話題昨夜今晨長久盤踞新浪微博熱搜榜首位。不過，仍然有大量網民不相信湖南官方該份通報。《環球時報》前總編輯胡錫進則認為該通報的內容可信，但也指出，羅帥宇事件在網上鬧得沸沸揚揚，折射出官方公信力仍存在缺陷，需要通過對公眾關切和質疑一個又一個及時、坦誠的回應不斷加強。

通報全文如下：

2024年5月8日，中南大學湘雅二醫院研究生羅X宇在租住小區墮樓身亡，公安機關第一時間介入調查，認定是跳樓自殺身亡，排除刑事案件。2024年8月以來，羅X宇家屬向湖南省衛健、公安等部門寄送舉報材料，並通過網絡反映相關問題。相關部門高度重視，着手開展調查工作。2024年11月，湖南省衛生健康委、中南大學、長沙市公安局組成聯合調查組，針對反映的問題進行全面調查核查。現將有關情況通報如下。

一、事件經過及調查情況

2024年5月8日上午8時10分，長沙市公安局110指揮中心接群眾報警稱：在雨花區侯家塘街道地質家園小區1棟樓下有一男子墮樓身亡。上午8時20分，雨花分局警員到達現場，開展調查訪問、現場勘查等工作。經查，墮亡男子為羅X宇，1996年3月生，四川內江人，湘雅二醫院2021級外科學碩士研究生（腎臟移植方向），與3名同學合租在該小區1棟。

（一）現場勘查情況

墮落點位於1棟南側地面，屍體呈仰臥狀，頭部距1棟牆壁7米，兩隻拖鞋位於屍體附近地面上。在距1棟牆壁4米處的地面上有呈放射狀血迹及腦組織殘渣遺留，該處為羅X宇墮落至地面時頭部的接觸點，羅X宇觸地後反彈至發現位置。高墜點位於1棟1單元15樓樓頂平台南側邊緣，南側邊緣圍牆外側有一突出平台，平台南側有一鏤空長方形孔洞（洞口長3米，高0.8米）。樓頂圍牆頂部有黑色灰塵，與死者雙手掌灰塵一致。在突出平台及平台南側台階上只發現一種鞋印，與死者所穿拖鞋鞋底花紋一致，無伴隨和交替鞋印。公安機關在高墜點開展偵查實驗，證實成年男子可獨自從樓頂圍牆攀爬至突出平台，並從南側鏤空孔洞鑽出。

經對羅X宇居住的房間進行勘查，房門及門鎖均未發現有破損變形。房間內物品完好，未發現打鬥、搏鬥、拖拽等異常痕迹。房間書櫃內有一單肩挎包，包內有現金24,540元（人民幣，下同）。房間床頭枕邊發現有一副眼鏡，未見折斷、變形，框架表面可見明顯磨損，鼻梁架處有銅綠，左側鏡框固定線有陳舊性缺失，眼鏡左側鏡片與鏡框分離脫落，符合羅X宇自己使用後閉合眼鏡腿，並放置在床頭的情況。室友彭某反映2024年4月發現羅X宇眼鏡框有破損，沒有去修。

（二）屍表及理化檢驗情況

經屍表檢驗，死者羅X宇全顱崩裂、腦組織破碎、雙側肋骨廣泛粉碎性骨折、右小腿開放性粉碎性骨折，結合死者損傷的形態特徵、分布特點及形成機制等，死者是高墮致嚴重顱腦損傷及全身多發損傷而死亡。經理化檢驗，死者心血中未檢出常見毒物及鎮靜、安眠等精神類藥物。

（三）視頻偵查情況

經調取「天網」視頻、地質家園小區閉路電視，2024年5月6日下午3時20分，羅X宇獨自一人進入1棟1單元，沒有他人尾隨，直至5月8日事發前，未離開單元樓。3名室友在羅X宇墮樓時段均未在該小區內。小區2棟南側監控視像顯示5月8日上午8時7分，羅X宇從樓上墮落至地面。

（四）調查訪問情況

公安機關調查訪問報警人、小區保安及羅X宇導師、同學等人，均未發現明顯異常。鄰居張某反映，當天沒有聽到吵鬧聲、搏鬥聲。

綜合現場勘查、屍表及理化檢驗、視頻偵查、調查訪問等情況，判定羅X宇是獨自一人到達樓頂，自主攀爬翻越圍牆到達平台，後從鏤空孔洞內跳出，墮落至地面後，反彈至屍體發現位置。認定其是跳樓自殺死亡，排除刑事案件。2024年5月17日，羅X宇家屬對公安機關作出的調查結論書面表示無異議，不需要進行屍體解剖和病理解剖。

（五）其他調查情況

公安機關走訪調查了羅X宇的導師、輔導員、同學、室友以及湘雅二醫院醫生護士等50餘人，開展全方位談話，並調閱醫院研究生培養相關記錄。羅X宇於2014年至2019年在河南某醫學院就讀本科，2021年7月開始在湘雅二醫院外科學攻讀碩士研究生學位。研究生期間，羅X宇綜合成績在全年級393名學生中排第258名，在腎臟移植方向3人中排第3名。2022年首次參加執業醫師資格考試未通過（該院同批參考人員233人，其中21人未通過），2023年重考通過。2024年4月底為學校集中提交畢業論文送盲審時間，但直至5月8日事發前，羅X宇仍未提交論文。

羅X宇在2023年9月28日、11月27日與本科期間同學羅某微信聊天時說「不想讀博了，找工作」、「再讀就要跳樓了」、「想回四川和重慶就業，但是這些地區的好醫院只招收博士生」、「研究生找泌尿外科的工作很難，醫生都已經飽和了」。截至2024年5月8日事發前，羅X宇未與任何用人單位簽訂就業協議。室友反映，羅X宇自2024年4月中旬後，與同學室友交流變少，顯得消瘦。

2024年5月8日下午2時，羅X宇的QQ個人空間發布一條「說說」，內容為「今後我死了，兄弟們陪我一把銀色手術刀」。經調查，其QQ個人空間在5月8日無帳戶登錄記錄，分析是羅X宇生前提前設置的定時發布。

二、對家屬反映有關問題的核查情況

2024年8月以來，有關部門收到羅X宇家屬寄送的舉報材料，包括1份報案材料、50份器官捐獻資料、6段錄音轉換的文字材料共1281頁，聯合調查組逐一進行了調查核查。

（一）關於家屬根據器官捐獻者資料和錄音材料，反映「醫院買賣器官」問題的核查情況

家屬舉報材料中提供的50份器官捐獻資料，經核實，是羅X宇讀研期間因課題需要，從醫院相關部門複製保存。針對上述資料，聯合調查組通過COTRS系統（中國人體器官分配與共享計算機系統）和國家器官移植註冊系統逐一查詢、比對，確認50例捐獻器官的來源及去向全過程均可溯源。通過指紋對比、走訪詢問，確認所有捐獻均為家屬同意，簽名、捺印真實有效，未發現違法違規行為。

對家屬提供的6段錄音材料的原始音頻進行核查，舉報材料中兩段被指為「劉翔峰」（誇大病情做手術斂財，已因故意傷害罪等被判監17年）的錄音，經聲紋鑒定，實際為湘雅二醫院急診科醫生周某。錄音場景分別為醫生周某在2022年4月18日為腸壞死患者陳某行急診剖腹探查手術、2022年4月24日為該患者組織全院大會診，內容是正常業務工作交流。此外，家屬提供的錄音轉換文字材料存在多處錯誤，如「搞了8萬塊」實際錄音內容為「搞了個包塊」，「沒有跟着吧」實際錄音內容為「沒有梗阻吧」。

舉報材料中「羅X宇與宋某通話錄音」，經鑒定為2021年4月20日腎臟移植科科研秘書宋某在電話裏向即將入學的羅X宇介紹科研標本採集要求及經驗，並鼓勵其多學多看。其中談到「3-5歲、6-9歲的男女各3例標本」，是該科室擬與外校團隊開展科研合作的課題所需標本採集要求，研究內容合法合規。

舉報材料中「邵陽器官交接現場錄音」，經鑒定為2023年12月16日羅X宇隨湘雅二醫院遺體捐獻器官獲取部門（OPO）在湖南省邵陽市新邵縣人民醫院開展遺體捐獻器官獲取工作時，工作人員之間的對話。該錄音中關聯的捐獻者為邵陽市新邵縣周某，經核查，捐獻檔案資料齊全，器官獲取途徑合法合規。

舉報材料中「醫生與道教人員聚餐錄音」，經鑒定為2023年12月16日羅X宇同湘雅二醫院醫生唐某、技師文某及司機彭某等人在新邵縣出差期間就餐時的閑聊。舉報材料所指的「道士」實為司機彭某。彭某為湖南衡山人，錄音中提及的「道教」等內容，是其聊及在家鄉的見聞，就餐全程無宗教人士參與。

舉報材料中「羅X宇與姚某某通話錄音及微信記錄」，經核實為2021年10月21日、22日羅X宇聯繫師兄姚某某詢問如何把供體表交給他。經核查，供體表實際為《供體住院信息》和《供體手術信息》，是腎臟移植科收集供體科研資料的表格。

（二）關於家屬反映「羅X宇因舉報劉翔峰而遭迫害」的核查情況

2022年8月25日，長沙市監察委員會發布通報，劉翔峰涉嫌嚴重違法接受長沙市監察委員會監察調查，2024年10月31日，劉翔峰被判處有期徒刑17年。經核實，羅X宇僅於2022年4月在劉翔峰所在科室輪科，當時劉翔峰所在的手術組為第1組，而羅X宇在第2組跟班學習。羅X宇在該科輪科期間，記錄顯示劉翔峰只有一台手術，參與手術人員中並無羅X宇。調取羅X宇入學至劉翔峰案發前所有病案資料，未查詢到兩人同台手術的記錄。

經核查，湖南省衛生健康委、中南大學以及湘雅二醫院均未收到過羅X宇對劉翔峰的舉報。在劉翔峰事件調查過程中，相關部門也未向羅X宇了解情況。

（三）關於質疑「手機通訊記錄異常」的核查情況

經核查，5月8日上午羅X宇墮亡後，其手機有三次通話記錄。上午10時19分，出警警員李某為確定死者身份，使用死者手機的緊急呼叫功能撥打110，查詢該手機號碼及機主信息。上午10時33分、10時49分，同學周某、輔導員李某聽說羅X宇出事了，先後撥打羅X宇電話核實情況，電話均由警員李某接聽。

2024年5月8日上午8時整，羅X宇墮樓前，向湘雅二醫院研究生廖某某、梁某同時發送短信，內容為「去原科室」、「羅X宇出事了」。據梁某反映，羅X宇、廖某某、梁某三人私下進行了輪轉科室換班，短信目的是提醒二人在其出事後回原輪轉科室上班。關於網傳5月7日羅X宇向兩名同事發短信叮囑「如果我明天沒上班，就把電腦裏的文件交給紀委」，經核查是不實信息。

（四）關於質疑「羅X宇筆記本電腦數據被刪除」的核查情況

公安機關依法對羅X宇的個人物品進行了封存並對電子產品進行電子物證檢驗，因手機、平板電腦設有開機密碼，無法開機。對筆記本電腦、移動硬盤內電子數據進行無損備份（鏡像），對手機雲端資料進行提取。完成提取後，2024年5月17日，公安機關將筆記本電腦、手機、平板電腦、移動硬盤等羅X宇個人物品當面交還家屬，未對其中資料進行修改或刪除。經檢索，在備份數據、雲端資料中均未發現家屬提到的命名為「舉報材料」的文件及文件夾。公安機關提取的電子數據中發現有158段錄音文件，內容主要為2017年6月以來羅X宇工作、吃飯、閑聊等場景以及與他人通電話時的錄音。

（五）關於質疑「通過羅X宇等研究生洗黑錢、分贓款」的核查情況

經核查，湘雅二醫院根據績效管理辦法向腎臟移植科發放醫務人員績效，由科室根據職工實際工作量進行二次分配。但該科室違反醫院相關規定，存在將部分績效先發放至多名研究生帳戶，再轉至個別職工帳戶的現象。羅X宇近三年在讀期間，科室累計向其發放33.379萬元，其中29.526萬元分批次轉回科室原護士長，用於發放科室人員績效，剩餘3.853萬元為羅X宇個人績效。該行為反映出該科室在績效分配中存在管理不規範問題，已責令醫院整改，並對涉事科室主任、護士長等4人進行了嚴肅問責。

三、與羅X宇家屬溝通情況

羅X宇墜亡後，湘雅二醫院積極協助家屬處理後事，表達慰問；考慮到其家庭實際困難，給予了人道主義慰問金。2024年10月31日，律師伍某某代表家屬向湘雅二醫院提出不合理的巨額補償要求，醫院予以拒絕。

2024年9月以來，湖南省衛生健康委、湘雅二醫院、長沙市公安局等部門多次前往四川內江、眉山等地與家屬溝通。調查結束後，聯合調查組於2025年2月25日、3月26日、4月23日三次前往四川，擬向羅X宇家屬當面通報調查結果詳情，但家屬予以拒絕。針對羅X宇家屬2025年3月提出的要求刑事立案調查的信訪訴求，長沙市公安局雨花分局經過核查調查後，於4月27日向羅X宇家屬送達《不予立案通知書》。4月30日，羅X宇家屬向雨花分局申請刑事覆議，5月12日，雨花分局作出維持原決定的結論，並將刑事覆議決定書當面送達代理律師及家屬。5月20日，羅X宇家屬向長沙市公安局申請刑事復核，5月28日，長沙市公安局作出維持原決定的結論，並於5月29日將刑事復核決定書當面送達代理律師及家屬。

（央視新聞 ）