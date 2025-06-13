湖南實習醫生墮樓亡認定自殺  家屬揭生前曾因舉報獲巨款封口費 (17:35)

湖南省衛健委6月12日回應稱，已成立聯合調查組，目前仍在調查，涉及醫療腐敗的問題已移交公安機關，會依法依規處理。

羅帥宇在2024年5月8日墮亡，年僅28歲。其舉報材料涉及副主任醫師劉翔峰等醫務人員的大量醫療腐敗問題。2024年10月，涉事的副主任醫師劉翔峰因故意傷害、受賄等罪名被判監17年。案情未提及與羅帥宇事件相關。

羅帥宇父親曾在直播中表示，有人想用1500萬元平息此事，還勸說了羅醫生大伯等親戚，對此他和羅帥宇母親直接拒絕了。

公開資料顯示，長沙法院去年經審理查明，被告劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，單獨或伙同被告人羅原燈誇大患者病情、虛構患者病症，給6名不具備相關手術指標症狀的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷；利用職務便利，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂66萬餘元。劉翔峰利用主持或參與手術的工作便利，收受醫藥產品銷售人員回扣358萬餘元，非法侵佔價值193萬餘元的手術耗材。（綜合報道）