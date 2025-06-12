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李強會見歐央行行長拉加德  願合作改革國際貨幣體系 (22:43)

中國國務院總理李強6月12日在北京人民大會堂會見歐洲中央銀行行長拉加德。李強稱中方願同歐方加強市場聯通和產業協同，為各自發展增添更多動力；中方願同歐央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。

李強表示，中歐關係的本質是互利共贏，雙方加強合作是客觀需要和大勢所趨；中方願同歐方一道繼續努力，鞏固政治互信，擴大務實合作，共促發展繁榮，既成就彼此，也惠及世界；今年中國實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆週期調節力度，多措並舉擴大內需、提振消費，完全能够對冲外部不利因素影響。

拉加德表示，歐中利益相互交融，在維護全球金融穩定、促進國際貿易發展等諸多方面有着共同責任；關稅戰、貿易戰只會雙輸，堅持多邊主義、加強開放合作才是正確選項。

拉加德說，歐央行很高興同中方建立央行行長會晤機制並舉行首次會議，致力於同中方金融機構加強溝通協調，拓展深化合作領域，共同應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性和確定性。

6月11日，中國人民銀行行長潘功勝與拉加德舉行中歐央行行長首次年度會晤，雙方圍繞中歐經濟金融形勢、國際貨幣體系改革、全球金融監管以及中歐央行重點合作領域等議題深入交換意見。

會後，雙方簽署了《中國人民銀行和歐洲中央銀行合作諒解備忘錄》，明確建立中歐央行行長年度會晤機制，並在信息共享、政策溝通和技術合作等方面進一步完善合作框架。（中新社、中國人民銀行網站）

相關字詞﹕李強 歐央行行長 拉加德 國際貨幣體系 中歐央行行長年度會晤機制 編輯推介

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