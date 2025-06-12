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Labubu｜官媒 : 打掉Lafufu　更多的Labubu才能開心常笑 (14:16)

泡泡瑪特（POP MART）旗下的Labubu正全球熱賣，一些直播間出現仿冒品。浙江義烏對市場一度出現大量仿冒品進行嚴打。官方新華社發表評論文章支持打擊盜版Labubu，稱要保護中國原創IP（智慧財產權）。

文章以「打掉『Lafufu』，更多的Labubu才能開心常笑」為題，指出商販們將「1：1復刻」的高仿盜版戲稱為「Lafufu」、「Lababa」，這些「李鬼」（《水滸傳》中冒充李逵的人，現多引申為冒牌貨）成為海外社交媒體的笑談，質疑「正經歷出海高光時刻的中國原創IP，豈能夭折於盜版之手？」

文章續稱，Labubu的困境，折射出中國原創IP成長的痛點：一邊是企業創新打造的文化符號閃耀世界舞台，一邊卻是仿冒者對創新成果的無序蠶食。文章說，這種現象不遏制，「創新——回報——再創新」的商業正循環便難以建立。沒有嚴格的知識產權保護，便沒有可持續的創新競爭力。

文章指出，「李鬼」與「山寨」橫行，創新的活力就無法生長，國產IP尤其如此。然而，維權仍然存在難點。維權成本高而侵權成本低，消費者購買正版玩偶的渠道不暢，部分平台對售假行為姑息縱容。破解保護難題，需構建「法律約束＋市場自覺＋文化認同」的生態，從強化技術賦能、創新政策服務、企業主動擔當等方面綜合施策。（新華每日電訊）

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