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日方：中國戰機「異常接近」自衛隊飛機　中方：日艦機抵近偵察中方軍事活動是安全風險根源 (15:41)

【15:41更新】日本防衛省周三（11日）發布消息稱，中國海軍航母「山東艦」近日在太平洋開展活動，一架從該艦起飛的殲15戰機飛近實施警戒的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，最近時相距約45米。防衛省發布了相關圖片，形容這是「異常接近」，可能引發衝突，已表示嚴重關切並嚴正提出防止再次發生。

中國外交部發言人林劍今午表示，中方在相關海空域活動，完全符合國際法和國際慣例，中日防務部門正透過既有管道保持溝通。林劍亦強調，日本艦機對中國正常的軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源，中方敦促日方停止此類危險行為。

日本防衛省稱，中國軍機從本月7日上午10時半左右開始跟隨海上自衛隊飛機約40分鐘，從8日下午2時左右起又跟飛約80分鐘。這兩天中國軍機均距離海上自衛隊飛機約45米進行並排飛行，8日還在前方約900米處橫穿。日本上次公布中國軍機接近行為是在2014年。

日本防衛省日前表示，中國航母「山東艦」與導彈驅逐艦等4艘艦船，於6月7日下午在沖繩宮古島東南約550公里的海域向東航行；9日在沖之鳥礁附近海域起降了戰機與直升機。另一中國航母「遼寧艦」7日至8日於南鳥島附近航行，成為越過「第二島鏈」的首艘中國航母。日方對此加強了警戒。（共同社）

相關字詞﹕日本 防衛省 中國 山東艦 戰機 海上自衛隊 編輯推介

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