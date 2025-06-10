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日本交涉中國雙航母艦隊航行太平洋  中國海軍：遠海實戰訓練不針對特定國家（多圖） (18:59)

【18:59更新】中國海軍新聞發言人王學猛6月10日證實海軍航母編隊赴遠海開展實戰化訓練。王說，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母艦隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。

「這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。」中國海軍微博帳號並發布多張圖片，顯示遼寧艦、山東艦分別進行戰機起降，包括夜間起飛等。

日本防衛省統合幕僚監部指，中國海軍兩支航母艦隊近日同時在太平洋活動，包括山東號航母艦隊6月9日在日本沖之鳥礁近海航行，遼寧號航母艦隊在日本南鳥島西南海域航行，日本防衛省認為，中方旨在強化遠海作戰能力，警惕中方迅速擴大活動範圍。

共同社報道，日本外相岩屋毅6月10日在記者會表示，關注中國軍隊動向，確保警戒監視工作萬無一失。他還透露，外務省相關負責人已向中國駐日本大使館的公使銜參贊提出交涉。

日本防衛省統合幕僚監部6月10日還發布，當天凌晨確認一艘中國海軍情報收集船（船號「794」）在鹿兒島縣口永良部島以西約60公里的海域向東航行。該船隨後向東穿過大隅海峽，駛向太平洋。

中國外交部發言人林劍則重申，中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待。（綜合報道）

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