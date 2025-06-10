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港籍散裝船撞高雄港碼頭　致台船一沉沒一斷纜 (13:09)

中央社報道，香港籍散裝船「明鴻輪」昨晚（9日）6時許駛離高雄港時擦撞碼頭，波及2船，包括台船8號沉沒、台船12號斷纜，幸無造成人員傷亡與油污泄漏，事故原因由南部航務中心進行調查。

高雄港務分公司（高港）今天（10日）表示，港籍「明鴻輪」（PACIFIC CENTURY）從澳洲駛至高雄港98碼頭卸載鐵礦13.8萬噸後，昨晚6時19分申請出港，安排2名引水人領航出港作業，另由台灣港務港勤公司安排3艘拖船協助拖帶。出港期間，「明鴻輪」左舷擦撞高雄港碼頭，今早相關單位原地現勘，事故原因正在調查中。

高港表示，「明鴻輪」通報駛離98碼頭後，二港口VTS管制員發現船身過於靠近89號碼頭，隨即透過無線電提醒出港船，但該船不慎碰觸89至90號碼頭轉角處。

高雄港務警察總隊指出，「明鴻輪」貨輪出港碰撞碼頭翻起浪勢，波及停靠岸邊的台船12號及台船8號工作船，造成台船12號1條纜繩斷掉及台船8號沉沒，當時2艘船上均沒有人，無造成人員傷亡；「明鴻輪」郭姓船長經檢測沒有酒駕。

事發後，「明鴻輪」回靠98號碼頭，後續由航港局南航中心及運安會進行相關調查作業。高港今天上午會同相關單位至現場會勘碼頭損壞情況，將依實際責任歸屬向責任方求償。

高雄港務分公司今天透過文字信息表示，事發後派員至現場監控，目前尚未發現油污，現場已布設攔油索防止油污狀況，並於沉船水域設置警示燈標，維護安全。（中央社）

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