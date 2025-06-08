張家界一溶洞垃圾基本清理完畢   4人遭停職 (23:05)

目前，慈利縣已成立縣委書記任組長的工作專班，下設溶洞排查處置組、水華問題系統治理組等9個工作組統籌推進各項工作。同時，張家界市、縣在全域開展溶洞和非法傾倒固廢「拉網式」大排查。

慈利縣溶洞垃圾問題曝出以來，張家界市縣兩級迅速邀請組織中國環境科學院、湖南省城市地質調查監測所等專業機構和相關專家、專業人員組成的力量進行洞下勘探和垃圾清運作業。經核查，大田坑溶洞、楊家坡溶洞污染物主要為禁止焚燒垃圾後至城鄉環衛一體化前（2010年至2016年期間）傾倒的生活垃圾。

報道稱，慈利縣有關生態環境突出問題發生以來，張家界市縣兩級深刻反思，深入查找突出問題發生原因，對整改不力、敷衍應付、虛假整改的相關責任人和相關企業嚴肅追責問責。截至6月6日，已對4名責任人停職檢查，對涉嫌環境違法問題已立案14宗，對涉嫌違法排污的養殖戶立案調查3家，對東方希望燕子育肥場停產整改，對東方希望其他6家養殖場開展執法檢查；慈利縣檢察院對涉嫌生態環境違法行為的企業和個人進行公益訴訟立案。

（央視新聞）