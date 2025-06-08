中國駐芝加哥總領館就中國學者被起訴走私危險菌種事件表示，已就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務，向美方提出嚴正交涉，美方有關部門已就事件向總領館作領事通報。總領館官員昨日（7日）視頻探視涉事中國學者。［相關報道：中國男研究員涉偷運「潛在農業恐怖主義武器」 美控情侶二人走私］
發言人表示，總領館從美國媒體報道中得知此事，正通過有關渠道了解案情，已就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務向美方提出嚴正交涉。發言人說，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，包括出入境相關規定。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口，對有關案件搞政治操弄。（新華社）
即時兩岸
2025年6月8日星期日
中國學者美國被控涉走私危險菌種 中國駐芝加哥總領館向美方提嚴正交涉 (14:26)
中國駐芝加哥總領館就中國學者被起訴走私危險菌種事件表示，已就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務，向美方提出嚴正交涉，美方有關部門已就事件向總領館作領事通報。總領館官員昨日（7日）視頻探視涉事中國學者。［相關報道：中國男研究員涉偷運「潛在農業恐怖主義武器」 美控情侶二人走私］