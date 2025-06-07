外地業主海南買樓被要求加錢裝修  付51萬多幾件家電2背景墻 (19:14)

內媒6日報道，2022年3月，李先生來海口旅遊時，看中了江東新區一個樓盤。準備購房時銷售人員告知，買房前必須先與深圳一間裝修公司簽訂定制裝修改造工程合同，才能簽訂購房意向書和商品房買賣合同。

「當時房地產市場是賣方市場，開發商強制要求我們必須先簽裝飾合同，否則就不能買房子。」李先生提供的合同顯示，合同約定裝修單價為每平方米4000元，總裝修造價47萬多元。

今年3月25日，負責裝修的深圳裝修公司給李先生發來通知，要求李先生在3月31日之前辦理交接手續。李先生到新房查看，其單位比其他業主僅多了分體式冷氣，廚房多了1個洗碗機。另外，主臥和客廳分別多了1面背景墻。

「與其他人的房子相比，我們房子里就多了5個空調、1個洗碗機，外加2面簡易的背景墻。這些東西滿打滿算不可能超過20萬元，那么其他27萬多元用到了哪里？」李先生認為自己付的47萬元裝修費沒有專款專用，因此拒絕收房。

深圳裝修公司回應稱，具體要向公司了解成本。李先生說，他正在考慮委托第三方對裝修成本進行價格評估，然後進行舉報維權。（瀟湘晨報）