CAR-T療法成功用於實體腫瘤  中國研究登《柳葉刀》 (18:11)

CAR-T是一種新型免疫療法，其原理是從患者身上分離出T淋巴細胞，然後用基因工程技術，賦予T細胞識別特定腫瘤細胞、特異殺死該腫瘤細胞的能力。目前該療法主要用於某些血液系統惡性腫瘤的治療。

論文通訊作者之一、北京大學腫瘤醫院主任醫師沈琳對新華社記者說：「此前CAR-T療法在血液腫瘤治療方面已取得很多成果，但在實體瘤治療中還不曾有大樣本的隨機對照研究取得成功。我們從最初的I期臨床探索，到現在Ⅱ期研究結果的公布，經歷了多年不懈努力，證實了舒瑞基奧侖賽注射液對於CLDN18.2陽性胃癌人群在近期療效和遠期生存的結果。這項研究為胃癌患者帶來新的希望。」

英國《自然》雜誌報道，這項Ⅱ期臨床試驗由北京大學腫瘤醫院聯合多家醫療機構開展，測試了一款靶向CLDN18.2分子的自體CAR-T治療產品——舒瑞基奧侖賽注射液對晚期胃癌或胃食管結合部癌患者的療效。

CLDN18.2是一種胃特異性膜蛋白，在多種消化道腫瘤中存在高表達，已成為胃癌和胃食管結合部癌等實體瘤的一個有前景的治療靶點。此前在I期臨床試驗中，舒瑞基奧侖賽注射液對既往接受過治療的晚期胃癌或胃食管結合部癌患者顯示出較好效果。

共156名受試者參與Ⅱ期臨床試驗，他們均為CLDN18.2陽性的晚期胃癌或胃食管結合部癌患者，且對至少兩种先前治療耐藥。受試者被隨機分配到使用舒瑞基奧侖賽注射液治療組（104人）或醫生選擇的標準療法治療組（52人），標準療法包括使用紫杉醇、納武利尤單抗或阿帕替尼等藥物。試驗結果顯示，與標準療法相比，舒瑞基奧侖賽注射液治療顯著延長了患者無進展生存期，且安全性較高。（新華社）