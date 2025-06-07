明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

武警新兵拒服役  罰款5.5萬 (17:51)

黑龍江克山縣政府6月6日通報，21歲王姓男子入伍後拒服兵役，決定認定其為嚴重失信主體，納入履行國防義務嚴重失信主體名單，在省級人口信息系統記事欄中注明「拒服兵役」，並對其實施聯合懲戒，以切實教育本人、警示他人。

聯合懲戒措施包括，取消義務兵家庭優待金，並按優待金兩倍罰款55,250元人民幣；不得入黨，不得參加各類社會榮譽評選；不得申請政府財政性支持措施和優惠政策；不得招錄為軍隊文職人員及其他崗位工作人員；不得參與軍隊任何項目招標、投標和建設、服務等事項。

同時，王某未來在辦理個人信貸、融資、信用卡等金融服務時，將失信記錄作為重要參考依據，從嚴審批；在律師、教師、注冊會計師、稅務師、保險師、證券（基金、期貨）從業人員、新聞工作者等資格認證和就業安置中，予以限制；2年內不得升學、復學；不得招錄為公務員或者國企、事業單位工作人員；2年內不得出國出境；將其行為及懲處結果通過政府媒體平台向社會通報。

克山縣政府通報中披露，王某是中專學歷，克山縣河北鄉人，於2025年1月通過全國征兵網自願報名參軍，3月上旬被批准至武警部隊服現役。

王某入伍後對部隊工作生活極不適應，多次提交離隊申請，拒服兵役態度堅決，拒不悔改，拒絕履行兵役義務。4月30日，王某被所在部隊作除名處理。（克山縣政府）

相關字詞﹕武警 拒服兵役 罰款

上 / 下一篇新聞