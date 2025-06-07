武警新兵拒服役  罰款5.5萬 (17:51)

聯合懲戒措施包括，取消義務兵家庭優待金，並按優待金兩倍罰款55,250元人民幣；不得入黨，不得參加各類社會榮譽評選；不得申請政府財政性支持措施和優惠政策；不得招錄為軍隊文職人員及其他崗位工作人員；不得參與軍隊任何項目招標、投標和建設、服務等事項。

同時，王某未來在辦理個人信貸、融資、信用卡等金融服務時，將失信記錄作為重要參考依據，從嚴審批；在律師、教師、注冊會計師、稅務師、保險師、證券（基金、期貨）從業人員、新聞工作者等資格認證和就業安置中，予以限制；2年內不得升學、復學；不得招錄為公務員或者國企、事業單位工作人員；2年內不得出國出境；將其行為及懲處結果通過政府媒體平台向社會通報。

克山縣政府通報中披露，王某是中專學歷，克山縣河北鄉人，於2025年1月通過全國征兵網自願報名參軍，3月上旬被批准至武警部隊服現役。

王某入伍後對部隊工作生活極不適應，多次提交離隊申請，拒服兵役態度堅決，拒不悔改，拒絕履行兵役義務。4月30日，王某被所在部隊作除名處理。（克山縣政府）