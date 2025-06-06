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受賄濫權搞權色交易  前江西副省長洪禮和、大唐總經理寇偉被開除黨籍 (17:29)

中紀委6月6日分別通報，江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和，中國大唐原黨組副書記、總經理寇偉，均因涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。二人按規定取消享受待遇，收繳違紀違法所得，將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

「電力虎」寇偉去年底「落馬」，通報指他處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所；違反組織原則，在職務晉升等方面為他人謀取利益；違規經商辦企業，搞權色、錢色交易；道德敗壞；肆意侵吞巨額公共財物；貪婪腐化，退而不休，「靠能源吃能源」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利等，致使國家利益遭受特別重大損失。

中紀委稱寇偉有關行為構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權犯罪。

洪禮和曾任江西省副省長、人大副主任，2017年退休後曾擔任過江西省慈善總會會長。通報指他長期在黨內搞團團伙伙、拉幫結派，妄議黨中央大政方針，私自閱看有嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；違規組織公款旅遊；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮金，擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；對待群眾態度惡劣，造成不良影響；干預插手執紀執法活動；利用職務便利為他人在企業經營、職務提拔等方面謀利等。

中紀委稱洪禮和構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權等犯罪。（中央紀委國家監委網站）

相關字詞﹕貪腐 搞權色交易 洪禮和 中國大唐 寇偉

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