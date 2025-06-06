明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

三亞女遊客被蛇咬死　衛健委︰就醫時未提及被蛇咬傷 (12:16)

女遊客付淇某某（前稱︰李甜甜）6月2日在海南三亞被蛇咬，先後送至兩間醫院治療，最終不治。家屬指控該兩間醫院搶救不當，事件引起討論。至今日（6日），三亞市衛生健康委員會再次發布事件通報，稱付淇某某在第一間醫院診治時未提及被蛇咬傷，只稱是被不明生物咬傷，至後來她情況惡化，院方懷疑是毒蛇咬傷，轉送往有儲備抗蛇毒血清的醫院。此時距離她被咬已超過4小時，最終搶救無效。

據三亞市衛健委通報，事情詳情如下︰

  • 6月2日凌晨零時許，付淇某某步行回酒店時被咬傷。
  • 凌晨1時5分，付淇某某到達三亞中心醫院急診，自稱「不明生物咬傷後噁心嘔吐，右下肢麻木1小時」，未提及被蛇咬傷。醫生發現其右腳第二足趾有咬傷齒孔，以不明生物咬傷病例處理。
  • 3時24分，付淇某某出現舌部麻木等症狀，轉送搶救室監護，專家會診懷疑毒蛇咬傷。 
  • 4時6分，患者由三亞中心醫院轉送往有儲備抗蛇毒血清的某戰區醫院就診。
  • 4時28分，患者抵達該戰區醫院，院方為她注射抗蛇毒血清。
  • 4時58分，患者出現心跳、呼吸驟停，搶救無效死亡。

三亞市衛健委表示，調查組已封存兩間醫院相關病歷資料，正依法依規開展調處工作，敦促網民不信謠不傳謠。（觀察者）

相關文章︰

27歲女遊客在三亞被蛇咬死  家屬質疑醫院延誤救治

相關字詞﹕三亞 女遊客被蛇咬死 衛健委 編輯推介

上 / 下一篇新聞