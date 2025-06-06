三亞女遊客被蛇咬死　衛健委︰就醫時未提及被蛇咬傷 (12:16)

女遊客付淇某某（前稱︰李甜甜）6月2日在海南三亞被蛇咬，先後送至兩間醫院治療，最終不治。家屬指控該兩間醫院搶救不當，事件引起討論。至今日（6日），三亞市衛生健康委員會再次發布事件通報，稱付淇某某在第一間醫院診治時未提及被蛇咬傷，只稱是被不明生物咬傷，至後來她情況惡化，院方懷疑是毒蛇咬傷，轉送往有儲備抗蛇毒血清的醫院。此時距離她被咬已超過4小時，最終搶救無效。