三亞女遊客被蛇咬死　衛健委︰就醫時未提及被蛇咬傷 (12:16)

女遊客付淇某某（前稱︰李甜甜）6月2日在海南三亞被蛇咬，先後送至兩間醫院治療，最終不治。家屬指控該兩間醫院搶救不當，事件引起討論。至今日（6日），三亞市衛生健康委員會再次發布事件通報，稱付淇某某在第一間醫院診治時未提及被蛇咬傷，只稱是被不明生物咬傷，至後來她情況惡化，院方懷疑是毒蛇咬傷，轉送往有儲備抗蛇毒血清的醫院。此時距離她被咬已超過4小時，最終搶救無效。
據三亞市衛健委通報，事情詳情如下︰
- 6月2日凌晨零時許，付淇某某步行回酒店時被咬傷。
- 凌晨1時5分，付淇某某到達三亞中心醫院急診，自稱「不明生物咬傷後噁心嘔吐，右下肢麻木1小時」，未提及被蛇咬傷。醫生發現其右腳第二足趾有咬傷齒孔，以不明生物咬傷病例處理。
- 3時24分，付淇某某出現舌部麻木等症狀，轉送搶救室監護，專家會診懷疑毒蛇咬傷。
- 4時6分，患者由三亞中心醫院轉送往有儲備抗蛇毒血清的某戰區醫院就診。
- 4時28分，患者抵達該戰區醫院，院方為她注射抗蛇毒血清。
- 4時58分，患者出現心跳、呼吸驟停，搶救無效死亡。
三亞市衛健委表示，調查組已封存兩間醫院相關病歷資料，正依法依規開展調處工作，敦促網民不信謠不傳謠。（觀察者）