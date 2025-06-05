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中美元首通話 | 習近平促美守約 邀特朗普訪華  特：美歡迎中國留學生 (21:02)

【21:02:21更新】新華社報道，國家主席習近平6月5日應約同美國總統特朗普通電話，強調既然達成共識，雙方都應遵守，他要求美方撤銷對中國實施的消極舉措；特朗普回應稱美方歡迎中國留學生來美學習。

「校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。」習近平指出，根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。

習近平表示，雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果；對此，中方是有誠意的，同時也是有原則的。「中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守」。

習近平強調，日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議；美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措；雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

習近平說，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

新華社引述特朗普表示，十分尊重習近平主席，美中關係十分重要；美方樂見中國經濟保持強勁增長；美中合作可以做成很多好事；美方將繼續奉行一個中國政策；兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議；美方願同中方共同努力落實協議；美方歡迎中國留學生來美學習。

報道提到，習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普表示誠摯感謝；兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。（新華社）

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