廣東組建AI與機械人產業聯盟  合力搶機遇 (20:17)

行業專家表示，廣東正在加速搶抓AI與機械人產業發展戰略機遇，該聯盟將聯合AI能與機械人領域的院士專家、企業、高校院所、科研機構、應用單位、投資機構、 行業組織等，在政府引導和市場主導下充分發揮聯盟的平台集聚和溝通協調作用。

同時，將打破企業、單位、區域、學科的界限，產業鏈上下游和產學研之間的高效協同創新機制，形成科學合理的協同創新布局，推動協同攻關和開放創新，實現高水平科技自立自強。

在產業賦能引擎方面，將集聚產業發展要素與資源，搭建面向全球的產業交流與協作平台，促進產業鏈上下游、行業間與區域間基於市場需求的精准對接，推動廣東AI與機械人產業發展加力提速、成群成勢。

目前，浙江科創有杭州「六小龍」，廣東也有機械人「七劍客」，包括庫卡機器人、優必選機器人、匯川技術、越疆機器人、拓斯達科技、華數機器人、巨輪智能。

廣東多家機器人企業迎來「爆單」：樂聚機器人一季度訂單按年增長200%，全年預計交付量將達千台；Walker S已獲得超500台意向訂單，目標是在2025年實現千台量產交付……而訂單大部分來自國內需求。

近日，在廣東省委統戰部和省工商聯的指導下，廣東省智能產業基金在廣州宣布正式發起設立。該基金目標規模100億元人民幣。（21世紀經濟報道、南方日報）